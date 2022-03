Az alapszakasz utolsó, nyolcadik helyén végzett DVTK az alapszakaszgyőztes Swietelsky-Békéscsabai RSE csapatával küzd meg a negyeddöntőben, a női röplabda Extraligában. A két gárda az első csatát csütörtökön este a Viharsarokban vívta meg, és a meccs az előzetesen vártak szerint alakult: a bajnokság egyik esélyese 3:0-ra hozta hazai összecsapását, úgy, hogy a nyitószettben 15, a zárójátszmában 16, míg a középső felvonásban mindössze 6 pontot engedélyezett diósgyőri riválisának.

Leonidas Gaitanakis, a vendégek szakvezetője természetesen gratulált a Békéscsabának a sikerhez, majd még az alábbiakat tette hozzá.

– Egy nagyon erős csapat az ellenfelünk ebben a párharcban. Látszik rajtuk az erő, és azt is tudni kell, hogy a két csapat más célokért küzd – közölte a tréner. – Nem voltam elégedett a csapattal ezen teljesítmény után, a múlt heti nagyszerű edzésmunka után most nem úgy játszottak a játékosok, ahogyan elvárható lett volna. Csütörtökön igazából a második szettünk volt gyenge, aminek az okát akkor nem tudtam, de pénteken megnéztük a meccset, és kielemeztük az eseményeket. Az is közrejátszhat az ilyen dolgokban, hogy az elmúlt időszakban túl sok volt a változás a lányok számára, amiket nem könnyű feldolgozni, ezért kevesebb információt fogok nekik adni.



Tehermentesen



Vasárnap a párharc második összecsapására kerül sor, mégpedig a miskolci városi sportcsarnokban, ahol 18 órakor indul majd útjára a labda.

– Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy hiszek a lányokban, és azt is tudjuk, hogy nekünk nem a Békéscsaba az ellenfelünk – sorolta Leonidas Gaitanakis. – Láttuk, hogy mit rontottunk el, miket hibáztunk az első mérkőzésen, ezért egyrészt igyekszünk, igyekeztünk rendet rakni a fejekben, és majd törekszünk arra, hogy letisztultabban, kevesebb feladattal játsszunk holnap. Tudjuk mi, és tudja mindenki más is az erőviszonyokat, ezért csak azt kérem a csapattól: nincs teher, játsszunk felszabadultan. Az pozitívum, hogy az edzéseken már látok mosolyt az arcokon, kezdenek érzelmi téren is nyitni a lányok, akik felé nincsenek túlzott, extra elvárásaim, pusztán egyszerűek. Bízom abban, hogy vasárnap jobban meg tudjuk nehezíteni ellenfelünk dolgát, mint azt csütörtökön tettük.



(A borítóképen: Céljuk a helytállás)