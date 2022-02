A labdarúgó NB II. tavaszi nyitófordulójának, vagyis a 21. körnek az utolsó meccsét hétfőn este játszották. A másodosztály csúcsrangadóját a hazai pályán szereplő Vasas FC a tabella 2. helyéről kezdte, az őszi bajnok, a Diósgyőri VTK ellen. A két csapat fordított párosításban lejátszott mérkőzését, tavaly augusztus elején, a Diósgyőr nyerte 2–1-re, úgyhogy a visszavágás igénye a fővárosi oldalról természetes volt, a piros-fehérek pedig pontszerzési vágyuk beteljesülésével akartak ragaszkodni az első helyhez.

Hiányzók, bőven

Sérülések és betegségek miatt mindkét oldalon akadtak hiányzók, bőven. A Vasasnál olyan rutinos labdarúgók nevei nem szerepeltek a meccs jegyzőkönyvében, nemhogy a kezdőben, hanem még a cserék között sem, mint Otigba, Vida, Szatmári L., Pekár, Balajti, Birtalan és Bobál. Az angyalföldiek egyetlen téli érkezője, Ihrig-Farkas a kispadon kapott helyet, de ettől függetlenül „NB I.-es” kezdővel álltak fel. A DVTK-nál Orosz D. sérülés utáni rehabilitációja, Molnár G., Kocsis, Szeles és Horváth Z. betegség miatt nem volt bevethető. Viszont Eperjesi vállalta a játékot, be is került a védelembe. A télen szerződtetett Lucas a középpályára, viszont a másik új fiú, a támadó Eppel – aki betegsége után dolgozik régi fényének visszanyerésén – a kispadra került.

A vendégszektorban 600 drukker gyűlt össze, és mivel a lelátó többi részén is voltak piros-fehér szurkolók, úgy tűnt, hogy többen vannak, mint a Vasas-szimpatizánsok. Az viszont biztos, hogy hazai pályát teremtettek, hanghatásban, hangulatteremtésben egyértelműen jobbak voltak a diósgyőriek.

Kapufák

A 10. percben a DVTK dupla kapufás gólszerzési lehetőségig jutott. Németh M. jobbról végzett el szabadrúgást, a 16-oson belülre ívelt labdájára Könyves érkezett, aki fejjel a bal kapufára küldte a lasztit, ami innen a jobb oldali kapufára pattant, onnan pedig kifelé, Jova kapus kezébe. A hazaiak válaszára, ami nem lett ilyen erős, 10 percet kellett várni: Radó passza után Hinora került ziccerbe, ám a kapuval szemben eleresztett lövésébe Bárdos beleért, valószínűleg góltól mentve meg ezzel csapatát. Aztán az előző Vasas-támadás résztvevői fordított leosztásban is próbálkoztak, Hinora balról érkező passzát Radó az ötösön belülről küldte a ketrec mellé. A túloldalon egy szögletrúgást követően Oláh B. határozottsága hozhatott volna gólt, de hiába vette le a kapu torkában a labdát, hiányzott a gyilkos ösztön, hogy a hálóba küldje a játékszert. A 30. percben a Vasas is megkóstolta a kapuvasat, egy jobbról érkező beadást követően Silye a hosszú oldali ötös sarkáról a felső lécet találta el, a kipattanó után pedig nehezen szabadított fel a vendégvédelem, a hazaiak azt reklamálták, hogy ez szabálytanul sikerült nekik, mert Bárdos a 16-oson belül eltalálta Pátkai lábát. A félidő hajrájában Iyinbor lábában maradt a gól, Hinora jó jobb oldali szabadrúgását a kapu torkában üresen, ügyetlenül Póser kezébe talpalta. Az első félidő nagy részében hazai pályás teljesítményt nyújtott a DVTK, az utolsó negyedórára elveszítette ezt, a Vasas a védőharmadába nem engedett betekintést.

Hazai lehetőségek

A második félidő elején Pátkai alig lőtt a bal felső sarok fölé, a túloldalon nem sokkal később Zsolnai másolta le ezt. Innentől hosszú ideig kellett várni arra, hogy helyzetet láthassunk, a 60. minutában Radó beadása után Feczesin jó fejesét hárította Póser, aztán egy DVTK-kontra végén Jurek lövése kerülte el a kapu jobb oldalát. Majd jöttek a frissítések, előbb a vendégeknél: Eppel mutatkozott be piros-fehérben. De a „beragadt” meccs csak nem akart kimozdulni az alapjáratból, a pályán egyik csapatban sem mutatkozott olyan, aki képes lett volna gázt, lendületet adni. Hármat cserélt a hátha jegyében a hazai szakvezető, és az egyik új fiúnak, Ihrig-Farkasnak volt egy ígéretes fejese, ami elkerülte a kaput. A hajrában Feczesin a kapu torkában nem tudott beleérni egy jó beadásba, aztán Berecz lövését tenyerelte a kapu fölé Póser, a 93. percben pedig Ihrig-Farkas fejelt a kapu mellé.

Ez utóbbi a meccs végét is jelentette, egy olyan találkozón, amelynek a második félideje halványabb volt az elsőnél, elsősorban azért, mert a DVTK támadójátéka eltűnt. A döntetlennek a piros-fehérek örülhetnek jobban, nemcsak a látottak miatt, hanem azért is, mert az x-szel megőrizték első helyüket, és tízmeccsesre nyújtották bajnoki veretlenségi sorozatukat.

A bajnokság állása

1. Diósgyőri VTK 21 12 7 2 38–19 43

2. Vasas FC 21 12 6 3 37–16 42

3. Kecskeméti TE 21 12 5 4 35–18 41

4. Szombathelyi Haladás 21 12 4 5 25–13 40

5. Szeged-Csanád GA 21 10 6 5 28–16 36

6. BFC Siófok 21 8 9 4 26–23 33

7. ETO FC Győr 21 9 5 7 26–22 32

8. Dorogi FC 21 9 3 9 22–29 30

9. Nyíregyháza Spartacus 21 8 6 7 28–28 30

10. Pécsi MFC 21 8 5 8 25–21 29

11. FC Ajka 21 6 6 9 28–30 24

12. Békéscsaba 1912 Előre 21 5 9 7 30–33 24

13. Szentlőrinc SE 21 5 9 7 23–26 24

14. FC Csákvár 21 5 8 8 30–34 23

15. Budaörs 21 5 8 8 23–33 23

16. III. Kerületi TVE 21 5 6 10 21–34 21

17. Soroksár SC 21 5 5 11 29–39 20

18. Budafoki MTE 21 4 7 10 22–28 19

19. Szolnoki MÁV FC 21 4 7 10 19–32 19

20. Tiszakécske 21 4 3 14 20–41 15

Vasas FC vs. Diósgyőri VTK 0–0

Budapest, 1600 néző. V.: Bognár T. (Buzás, Belicza).

Vasas FC: Jova – Szivacski, Litauszki, Iyinbor, Silye – Pátkai (Szilágyi Sz., 73.), Berecz, Márkvárt (Hidi, 73.) – Hinora, Feczesin, Radó (Ihrig-Farkas, 73.). Vezetőedző: Kuttor Attila.

Diósgyőri VTK: Póser – Eperjesi, Hegedűs J., Szatmári, Bárdos (Bokros, 78.) – Németh M. (Eppel, 65.), Lucas, Oláh B., Zsolnai (Bertus, 90.) – Könyves, Jurek (Kispál, 90.). Vezetőedző: Kondás Elemér.

Sárga lap: Berecz (26.), Litauszki (75.), Ihrig-Farkas (80.), Hidi (85.), ill. Németh M. (35.), Oláh B. (44.), Bokros (89.).

Jók: Szivacski, Litauszki, Silye, ill. Póser, Hegedűs J., Szatmári.

Kuttor Attila: – Nem indult könnyen a mérkőzés, de fokozatosan átvettük az irányítást, már az első félidőben. A második játékrészben jobbak voltunk, ellenfelünk fölé nőttünk. Megvoltak a lehetőségeink, hogy megnyerjük a meccset, sajnos, nem sikerült a kapuba találni.

Kondás Elemér: – Mindkét csapat sokat tett azért, hogy megnyerje a találkozót, volt kettős kapufánk, tizenegyesgyanús helyzet, de az ellenfélnek is volt kapufája, voltak lehetőségei. Belecsúszott hiba is a meccsbe, szerettünk volna nyerni, de az is fontos volt, hogy tartsuk a pozíciónkat a tabellán.

(A borítóképen: Silye a felső lécet találta el)