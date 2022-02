A labdarúgó NB III. Keleti csoportjában a Tállya KSE csapata kieső helyen telelt, a jelenleg a tabellán a 17. helyen álló együttesnek a tavasz folyamán egy pozíciót előre kellene lépnie ahhoz, hogy bennmaradást érő helyen végezzen. A hegyaljai gárda 4 pontra van a 16. Tiszafüredi VSE-től, ennek a ledolgozásába kellene belekezdeni, minél hamarabb.

– Január 10-én tartottuk az év első edzését, és így egy öthetes felkészülés után lépünk pályára a bajnoki nyitányon, a Termálfürdő FC Tiszaújváros vendégeként – mondta Lasztóczi Péter, a Tállya KSE vezetőedzője. – Betegség miatti problémánk nem igazán volt az idén, ezt mi az ősz folyamán, bajnokság közben voltunk kénytelenek elszenvedni, és az az eredményességünkre is hatással volt. A felkészülést sikeresnek tartom, problémát az jelent, hogy meglehetősen kevesen vagyunk, a játékoskeretünk szűkös, és mivel voltak távozóink, őket pótolni kellene. Megvannak, hetek óta léteznek az ezzel kapcsolatos terveink, de a téli időszakban nagyon-nagyon nehéz új labdarúgót igazolni, és hiába állunk jól, és egyeztettünk le mindent, az átadó klubok részéről még nem történt meg a végső lépés. Bízom benne, hogy a rajtig bővül a keretünk, három új játékossal gyarapodhatunk, de neveket, posztokat egyelőre nem mondanék, mert meg kell várnunk, hogy hová futnak ki ezek az ügyek.

Távozók, érkezők

Lasztóczi Péter elmondása szerint a három távozó közül Csávás Bence a Miskolci VSC-ben folytatja pályafutását, Balogh Gábor munkahely-változtatás miatt egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csapatban szerepel a tavasszal, Rubis Rosztiszlav pedig Ausztriába költözött, ahol egy amatőregyüttes játszik majd.

– Hazai környezetben készültünk a rajtra, szerencsére a település olyan labdarúgóinfrastruktúrával rendelkezik, ami nemcsak egy NB III.-as, hanem egy magasabb szintű együttes igényeit is kielégítené, ugyanis a két nagy méretű füves edzőpálya mellett egy nagy méretű műfüves játéktér is a rendelkezésünkre áll – sorolta a tállyai edző. – Az edzőmérkőzéseink jól sikerültek, a játékunk is nagyban hasonlított arra, amit elképzeltem, kértem a fi úktól. Kétfajta játékrendszert gyakoroltunk, úgy vélem, hogy mind a kettő bevált, tudjuk változtatni, akár már menet közben is. A felkészülés során azonban láttam olyan – tenisznyelven szólva – ki nem kényszerített hibákat, amelyeknek az előfordulását leginkább nullára kellene csökkenteni, ugyanis ha ez nem így lesz, akkor azt az ellenfeleink könyörtelenül kihasználhatják.

A tállyai együttes a bajnoki főpróbáját a múlt héten szombaton egy sebtiben leszervezett meccsel abszolválta. Azok után, hogy a Nyíregyháza SFC tartalék együttese a náluk történt nagyszámú megbetegedések miatt néhány nappal a találkozó előtt lemondta a két csapat közötti mérkőzést.

– Nagy köszönettel tartozunk a Heves megyei I. osztályban szereplő együttesnek, hogy segített nekünk, partner volt abban, hogy ne maradjunk ellenfél nélkül, illetve a füzesabonyiakra is jó szívvel gondolunk, akik pályát biztosítottak ehhez a találkozóhoz – mondta Lasztóczi Péter, aki arra a kérdésre, hogy mire számít élesben a csapatától vasárnap 14 órától, a következőket mondta: – A Termálfürdő FC Tiszaújváros együttese a tabella 4. helyén áll, egy felkészült, kiváló edző vezeti őket, Vitelki Zoltán személyében, és el kell ismerjük, hogy jó focit játszanak, jó csapatuk van. Mi viszont olyan helyzetben vagyunk, hogy minden meccsen a győzelemért kell harcba szállnunk, persze nem csak mostantól gondoljuk így, az ősszel is minden alkalommal ezt szem előtt tartva léptünk pályára. Szeretnénk a maximumot kihozni a mostani a meccsből. Bízom a jó bajnoki rajtban, szükségünk van a pontokra, ennek szellemében fogunk játszani.

A főpróbán

A bajnoki főpróbát a Heves megyei I. osztályban szereplő ellenféllel szemben, semleges helyszínen, Füzesabonyban tartotta a múlt szombaton a tállyai együttes.

Egerszalók SE – Tállya KSE 4–6 (2–4)

Tállya KSE: Tarr (Kosztyu) – Nyitrai (Minczér), Szegedi, Baranyi, Varga K. – Mezőssy (Bucsák), Demkó, Kulcsár (Tóth Sz.), Motkó – Varga J., Kovács N. Vezetőedző: Lasztóczi Péter.

Gólszerző: Tóth J. (27., 55.), Ficzere (32.), Varga R. (80.), ill. Motkó (19.), Kovács N. (24., 36., 61, 75.), Varga J. (41.).

(A borítóképen: A tállyaiak csak négyszer örülhettek győzelemnek)