A harmadik játszmában hol egy, hol kettő, hol három ponttal haladt ellenfele előtt a budapesti csapat, azonban 7–11-nél feladót cserélt Szabó Éva, Kalmárt Sitkura váltotta. A távolság maradt, és Tatár megmozdulása után, 9–13-nál újfent bele kellett avatkoznia a DVTK szakvezetőjének. 12–17-nél Sitku nem jól készített elő, jött is vissza a pályára Kalmár. Az MTK tartotta kontroll alatt ezt a játszmát, és 13–21-hez érve világos volt, hogy ez a felvonás is elúszik. Az ezutáni szakaszt ugyan 5–4-re nyerte a Diósgyőr, azonban előnybe a látogatók kerültek (18–25).

A pontszerzés lehetősége miatt nagyon fontos volt a negyedik játékrész a piros-fehér együttesnek, és Sylejmani, illetőleg Godó vezetésével nagyon jól is kezdték a szettet (6–3). Az MTK viszont pillanatok alatt egyenlített, kezdődhetett az idegek csatája is. Nagyot fordult a kocka, a vendéggárdának minden bejött, állva hagyta a DVTK-t, miközben Oliveira jött Sylejmani helyére (7–12). Godó és Baidiuk megint csak összekapta a Diósgyőrt, amit Leiszt edző nem hagyhatott szó nélkül (11–13). Egy kicsivel ugyan, de mindig jobban álltak a budapestiek, a hajrá 16–20-nál hazai időkéréssel kezdődött. Ide is, oda is estek a pontok, ami az MTK-nak kedvezett, így az övék lett ez a játszma (21–25) és a mérkőzés. Ez egyben azt jelenti, hogy a DVTK továbbra sem tudott nyerni az alapszakaszban, amelyből már csak egy mérkőzése van hátra.



Diósgyőri VTK – MTK Budapest 1:3 (16, -19, -18, -21)



Miskolc, 120 néző. V.: Sík, Halász.



DVTK: Kalmár 2, GODÓ 15, Kiss E. 11, Kuzelová 4, SYLEJMANI 17, BAIDIUK 14. Csere: Kundrák (liberó), Balogh (liberó), Sitku, Oliveira 1. Edző: Szabó Éva.



MTK: GIOMMARINI 17, KILYÉNFALVI 12, Boskó 3, TETTAMANTI 12, Petri 8, TATÁR 18. Csere: Szalai (liberó), Weidemann (liberó). Edző: Leiszt Máté.





Szabó Éva: – Az első szettért dicséret illeti a lányokat, azt játszották, amit tudnak, ebből adódóan megjött a sikerélmény. A második szettben valami elromlott, az ellenfélnek ekkor feljavult a nyitása és a nyitásfogadása is. Ettől elbizonytalanodtak a lányok, és ezt a mentális előnyt az ellenfelünk továbbvitte a következő két játékrészbe is. A jövőben ezen kell dolgozni, hogy ezeket a szituációkat mi uraljuk, és mi jöjjünk ki győztesen egy ilyen kiegyensúlyozott ki-ki mérkőzésből.



Leiszt Máté: – Gratulálok a lányoknak, ugyanis minden nehézségünk ellenére is nagyszerű játékot mutattak a pályán. Az első szett után változtattunk picit a taktikán, ami bejött, és meghozta eredményét, és a továbbiakban azt az arcunkat mutattuk, ami kellett a mai győzelemhez.



(A borítóképen: A vendégek (kékben) hátrányból fordítottak)