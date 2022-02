Az országos szövetség három napba sűríti az eseményeket, melynek pénteki napján nyolc csapat is pályára lépett. A negyeddöntő négy vesztese egyébként már be is fejezte küzdelmét, szombatra megfeleződött a mezőny.

Fordulatos volt

A DVTK a negyedik párban lépett fel a nem éppen szurkolóbarát 20 óra 30 perces kezdéssel, ennek ellenére a korábbi meccseken megszokottól többen voltak a lelátókon. A piros-fehérek természetesen azzal a céllal mentek a küzdőtérre, hogy a folytatásra is kikaparják a maguk számára a gesztenyét.

A némi meglepetésre a kezdőbe jelölt Bernáth remek triplát adott elő, majd Jovanovic kopírozott (2–6). Duplákat is termeltek a miskolciak, így a tábla jól festett (4. perc: 4–12). Védőlepattanók gyűjtése után támadásban is volt lendülete a Völgyi-hölgyeknek. Érdekes látványt nyújtott, hogy a mélynövésű Horváth B. az égimeszelő Kiss A.-val birkózott a festett területen. A szívós Csata nagy csatában felzárkózott (8. perc: 18–18), sőt az első negyed vége előtt a vezetést is átvette.

A 12. percben közeli tempókkal 27–20-ra tollasodott meg a Ludovika, erre nyomban jött a játékmegszakítás. Több akcióját sem tudta eredményesen befejezni a Diósgyőr, és ez ellenfelének a védőmunkáját is minősítette. A zavartalanul és jól célzó FCSM pontosan fejezte be rohamait, míg az itthoniak büntetőkkel araszoltak előre. A DVTK jó periódusát Tursics időkérése követte (15. perc: 31–33). Az élvezetes párharcok közben sokat fújtak a játékvezetők, szépen gyűltek is a hibapontok. A kierőszakolt dobóhelyzetekkel gond volt, a távoliakkal nem, és a hosszú szünetre Jovanovic talpra állította csapatát.

A folytatás a fővárosiaknak ment jobban (22. perc: 47–43), de a kép Bernáth magánszámaival hamar változott (50–51). A felek lifteztek, a meccs pedig a dobások esetében remegő kezek ellenére a dinamikájával ragadta magával a publikumot. A tisztes 8 pontos diósgyőri vezetés sokat ígért az utolsó negyedre, melyben „csak” az egyensúlyra kellett törekedniük, de lecövekeltek 62 pontnál, a Csata meg lélegzetet vett (61–62). Horváth B. szórta a triplákat, csapata pedig 13-at, szemben a DVTK 2 egységével. Az izgalmak tetőztek, a meccs pedig végül Green büntetőivel a sírból jött vissza.