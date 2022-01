A mezőnyjátékosok közül 21-en tudták felvenni a munkát, köztük a diósgyőriek új játékosa, a brazil–magyar kettős állampolgárságú Lucas Marcolini Dantas Bertucci. A középpályás, aki eddigi klubjaiban keresztnevén, Lucasként szerepelt, az NB I.-es Kisvárda MG-től fél évre, kölcsönbe érkezett, bár a DVTKnak opciós joga van arra, hogy szerződéséből kivásárolja. A 32 éves labdarúgó korábban már dolgozott együtt Kondás Elemér vezetőedzővel. A DVTK kerete Lucas leigazolásával nem bővült, ugyanis a téli szünetben a bosnyák– magyar kettős állampolgárságú Asmir Suljic szerződést bontott a klubbal. Az őszi szezon második felében az NB III.-as DVTK tartalék csapatával készült középpályás valószínűleg szülőhazájának egyik klubjában folytatja a pályafutását.

Budapesten éjszakáztak

Az új fiú, vagyis Lucas mellett Bárdos, Eperjesi, Hegedűs J., Hornyák, Horváth Z., Karan, Makrai, Molnár G., Németh M., Oláh B., Orosz D., Polgár, Szatmári, Szűcs K., Zsolnai, Kocsis, Csatári, Jurek, Kispál és Zsemlye vett részt az első edzésen. A klub kommunikációs részlegének tájékoztatása szerint Bertus, Könyves, Bokros, Ivánka és Szeles sérülés, illetve betegség miatt hiányzott. Az Észak információja szerint utóbbi három játékos biztos, hogy nem csatlakozik az edzőtáborozókhoz, ugyanis van, aki közülük koronavírusos, viszont a kisebb betegséggel küszködő Bertus és Könyves vonatkozásában van esély arra, hogy pár nappal később a csapat után repül Spanyolországba.

A piros-fehérek már hétfőn útra keltek, az éjszakát Budapesten töltötték, ahonnan a kedd reggelén utaznak Malagába, egy repülőgépen az NB I.-es Puskás AFC együttesével. Bár az utazó keret névsora csak ma reggelre lehetett teljes, ugyanis tegnap PCR-teszten vettek részt a játékosok, amelynek az eredményeit csak tegnap késő estére várták, az már tegnap kora este biztosra vehető volt, hogy az első edzésen részt vett labdarúgók közül ketten nem kelnek útra. Orosz D. azért nem, mert sérülését követően még nincs olyan állapotban, hogy teljes terhelést kaphasson, Makrai pedig azért nem, mert valószínűleg nem lesz a tavaszi keret tagja, ugyanis a klub a kölcsönadását tervezi.

Harapósabb

Kondás Elemér elsőként boldog új évet kívánt a csapat, a szakmai stáb nevében, majd arról beszélt, hogy a szabadság alatt feltöltődött, hogy elege van a pihenésből, mert szeret dolgozni, és már nagyon várta a munkakezdést, már csak azért is, mert szűk egy hónap van a bajnoki folytatásig. A DVTK vezetőedzőjétől azt is megtudtuk, hogy „nulladik héten”, amikor a játékosoknak egyéni edzésmunkát kellett végezniük, akkor is ellenőriztek, a hétfői napon pedig az újabb mérésekkel azt derítették ki, hogy ki milyen állapotban kezdte meg a közös munkát.

A szakvezető arról is beszélt, hogy a spanyolországi edzőtáborban a meccsnapok kivételével jellemzően napi két edzés lesz, és bár elsősorban a labdarúgáson lesz a hangsúly, de lesznek közösségépítő programok, ami lehetett volna városnézés is, azonban erre az ottani vírushelyzet miatt nem kerülhet sor, így helyette majd mást kell szervezniük. És hogy milyen DVTK-t szeretne tavasszal Kondás Elemér?

– Olyan csapatot, mint amilyen az ősz második felében alakulni kezdett. Szeretnénk még tudatosabbá tenni a játékunkat, még hatékonyabbá. Lehet, hogy érkezik még néhány új játékos, mert a cél az, hogy eredményesebbé tegyük a diósgyőri labdarúgást. A két szezon között minden csapatnál vannak távozók és érkezők, ez így működik, aki nem tudja magát beverekedni a csapatba, az máshol próbálja meg ugyanezt. Ami eddig volt, amit eddig tettünk, azt kell még tovább fejlesztenünk. A tavasz harapósabb lesz, 18 meccs van még hátra, de ahhoz, hogy célegyenesbe érkezzünk, élet-halál meccsek várnak ránk minden fordulóban. A jelek szerint elkaptuk a fonalat, ezt kell továbbvinni, de nem lesz egyszerű. A játékoskeret tagjai érzik, tudják, mi kell a másodosztályhoz, és azt is, hogy egy fontos dolog van minden meccsen, a győzelem megszerzése. Mert a feljutáshoz kellenek a pontok. Ha sikerülne 80-at összegyűjtenünk, akkor szinte biztos, hogy az első osztályban folytatnánk a nyártól. Nem az első hely megőrzése a legfontosabb, hanem az, hogy feljusson a csapat, persze a legjobb az lenne, ha ezt bajnoki címmel lehetne elérni. Ebben segíthet nekünk Lucas, akit jól ismerek. Nagyon rendes, igazi közösségi ember, és persze jó játékos is, aki ismeri azt a közeget, amibe most került, sok barátja van itt. Biztos vagyok benne, hogy a hasznunkra lehet, ha teljes értékű játékosként számíthatunk rá.

Arra a kérdésre, hogy csatlakozhat-e a spanyolországi edzőtáborban a DVTK-hoz még további új játékos, Kondás Elemér azt felelte, hogy bízik abban, hogy lesz olyan, aki még utánuk repül.

Visszatért a csapatkapitány

Polgár Kristóf, a DVTK csapatkapitánya három hónap kihagyás után tért vissza hétfőn az öltözőbe, hogy újra teljes értékű munkát végezzen.

– Nagyon remélem, hogy túl vagyok a rossz dolgokon, a betegség, a sérülés, a szövődmények a múltba vesztek – mondta a 26 éves védő, aki korábbi koronavírusáról is beszélt: – A tavalyi probléma miatt az újabb fertőzést követően elővigyázatosak voltunk, az orvosok is ezen az állásponton voltak azért, hogy nehogy komolyabb baj legyen, de szerencsére most nem volt olyan szövődmény a Covid után, mint korábban. Az évad második felében csak a lelátóról nézhettem a csapatot, de nagyon büszke voltam rá. A hatalmas menetelésnek örültem, jó volt a tabellát látni, de persze az éremnek két oldala van, hiányzott a játék, és tudom, hogy meg kell küzdenem azért, hogy visszakerüljek a csapatba. Úgy érzem, jó fizikai állapotban vagyok, de a pályán azért más, mint a konditeremben.

A DVTK tavaszi menetrendje

Felkészülési meccsek

Január 8. (szombat), 15.30: 1. FC Köln II. (német 4. osztály) – Diósgyőri VTK

Január 11. (kedd), 15.30: KMSK Deinze (belga 2. osztály) – Diósgyőri VTK

Január 14. (péntek), 15.30: Waasland-Beveren (belga 2. osztály) – Diósgyőri VTK

Január 19. (szerda), ?: Diósgyőri VTK – Békéscsaba 1912 Előre (NB II.)

Január 23. (vasárnap), ?: Soroksár SC (NB II.) – Diósgyőri VTK

NB II.-es program

21. forduló, január 31. (hétfő), 20.00: Vasas FC – Diósgyőri VTK

22. forduló, február 6. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – BFC Siófok

23. forduló, február 14. (hétfő), 20.00: Kecskeméti TE Hufbau – Diósgyőri VTK

24. forduló, február 20. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – Szolnoki MÁV FC

25. forduló, február 27. (vasárnap), 14.00: Pécsi MFC – Diósgyőri VTK

26. forduló, március 6. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – WKW ETO FC Győr

27. forduló, március 9. (szerda), 14.00: Nyíregyháza SFC – Diósgyőri VTK

28. forduló, március 13. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – Békéscsaba 1912 Előre

29. forduló, március 20. (vasárnap). 14.00: III. Kerületi TVE – Diósgyőri VTK

30. forduló, április 3. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – Szeged-Csanád GA

31. forduló, április 6. (szerda), 16.00: Dorogi FC – Diósgyőri VTK

32. forduló, április 10. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – Tiszakécske LC

33. forduló, április 17. (vasárnap), 17.00: Szombathelyi Haladás – Diósgyőri VTK

34. forduló, április 24. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – Szentlőrinc SE

35. forduló, május 1. (vasárnap), 17.00: Budaörsi SC – Diósgyőri VTK

36. forduló, május 8. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – Soroksár SC

37. forduló, május 15. (vasárnap), 17.00: FC Ajka – Diósgyőri VTK

38. forduló, május 22. (vasárnap), 17.00: Diósgyőri VTK – Budafoki MTE

(A borítóképen: A diósgyőriek tegnap kezdték felkészülésüket)