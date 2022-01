A második játékrészben is folytatta szoros, kemény védekezését az OSC, de Birosék sem maradtak le ellenfelüktől ezen a téren. Éppen ő volt az, akit kiállítottak a játékvezetők, és megúszást követően Manhercz K.-nak könnyű dolga volt (2–4). Fórban ismét eladta a játékszert az MVLC, ez bosszantotta Vidumanszky edzőt, a sötét sapkások, Manhercz K. révén kihasználták a maguk ugyanilyen lehetőségét (2–5). Előnyben szépített Böröczky (3–5), a látogatók kaptak egy 6 a 4 elleni játékot, Burián közelről nem teketóriázott (3–6). Belső poszton Nagy N.-t találták meg jól a társak, a fiatal pólós remek találatot jegyzett (4–6). Manherczet nem tudták blokkolni a miskolciak (4–7), aztán Seman csinált kiállítást, az MVLC szakvezetője időt kért, de ez a lehetőség is lehetőség maradt. Az OSC megkapta második ötösét, Dala lőtt, Moravcsik beleért a labdába, amely a hálóban landolt (4–8). Vígvári duplázott, kezdett jelentősen elhúzni a budapesti együttes (4–9), amely Burián góljával a nagyszünetig elérte a tízet is (4–10).

Vendéggólok, sorban

A harmadik negyedre a lényegi kérdés eldőlt, igazából az MVLC innentől kezdve már csak a szoros eredményért küzdött, és gyakorolhatott bizonyos elemeket. Tóth M. kapott pontos bejátszást (4–11), aztán kis idővel ezután Burián hozta kihagyhatatlan helyzetbe Dalát (4–12). Sziládi a jobb sarokba lőtt, 4–13-nál időt kért a miskolciak edzője. A sokadik elpasszolt labdát mutatta be a pályaválasztó, míg Csacsovszky E. „megfésülte” a borsodiak kapusát (4–14). Miskolci előnyben hárított Lévai, szinte semmi sem ment a PannErgynél, bár Moravcsik is bemutatott két védést. Seman büntetőt harcolt ki, Várkonyi értékesítette (5–14). A negyed vége előtt 5 másodperccel Burián a hosszú sarokba bombázott, amivel 5–15 lett az állás.

A kapus is lőtt

A befejező játékrészre mindkét csapat frissített kapus poszton, Csiszár, illetve Dévai foglalta el a ketrec előtti teret. Sziládi növelte az OSC előnyét (5–16), a vendégek azt csináltak, amit akartak, Tóth M. is elérte a triplát (5–17). Megúszás, büntető, ez volt a budapestiek akciója, és Burián már 4 gólnál járt (5–18). Krasznai távolról bátran vállalkozott, megérte (6–18), aztán nem sokkal később kettős emberelőnyt Tőzsér váltott gólra (7–18). Csiszár hárított, a következő OSC-akciónál pedig Krasznai segített neki. Manhercz K. „természetesen” nem rontotta el a lehetőségét (7–19), a vendégek huszadik gólját Dala íratta be magának (7–20). 12 minutával a vége előtt még időzött a budapesti együttes, felment a kapusuk, Dévai is, aki kapta a bejátszást a szélről, és be is dobta (7–21).

Meglepetés nem történt, az OSC biztosan nyert, az MVLC kevesebb kapott gólt szeretett volna, ez nem sikerült, de egy-két húzóember is halványan teljesített.

PannErgy-Miskolci VLC vs. OSC Újbuda 7–21 (2–3, 2–7, 1–5, 2–6)

Miskolc, 150 néző. V.: Zelki, Tordai.

PannErgy-MVLC: Moravcsik – Krasznai (1), Sélley Rauscher (-), Seman (-), Várkonyi (1), Vismeg Zs. (1), Biros (-). Csere: Csiszár (kapus), TŐZSÉR (2), Nagy N. (1), Molnár B. (-), Böröczky (1), Tanczer (-). Vezetőedző: Vidumanszky László.

OSC Újbuda: Lévai – MANHERCZ K. (5), Várnai (-), Salamon (-), Csacsovszky E. (1), TÓTH M. (3), BURIÁN (4). Csere: DÉVAI (kapus, 1), Sziládi (2), DALA (3), Vígvári (2), Bundschuh (-), Hegedűs (-), Aranyi (-). Vezetőedző: Varga Dániel.

Gól/emberelőnyből: 3/12, ill. 3/7.

Gól/büntetőből: 1/1, ill. 3/3.

Vidumanszky László: – Ilyen eredmény után csak gratulálni lehet az OSC-nek, komolyan vette a mecset. Az ősszel 20–7-re kaptunk ki náluk, most még hozzátettek egy gólt. Kártyában jó lehet a 21, pólóban azonban nem. Ma iskolát kaptunk, vízilabda-iskolát, hogy miként kell egy mérkőzéshez hozzáállni, lefordulni, védekezni, a helyzeteket belőni. Ebből nekünk tanulnunk kell.

Varga Dániel: – Elégedett vagyok a mai teljesítménnyel, jó játékot nyújtott a csapat, és voltak jó egyéni teljesítmények is. Korábban hozzászoktunk a heti két mérkőzéshez, most azonban nem játszottunk ezen fellépés előtt, ezért egy kicsit fura volt, hogy hosszabb ideig nincs meccsünk. Fontos Bajnokok Ligája-mérkőzésünk jön a jövő héten, kiderül majd, hogy mit jelent ez a siker.

(A borítóképen: Egy látványos párharc a találkozóról)