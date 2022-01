Mint arról beszámoltunk: a DVTK NB I.-es női kosárlabdacsapatát sújtó megbetegedések miatt a múlt héten vasárnap elmaradt a piros-fehérek BKG-Prima Szigetszentmiklós elleni, hazai bajnokija. A diósgyőriek erről szombaton este értesítették ellenfelüket, valamint a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségét. Utóbbi közleménye szerint koronavírusos megbetegedések miatt vették ki a hétvégi bajnoki programból a meccset.

Kedden arról érdeklődtünk a diósgyőri együttes vezetőedzőjénél, hogy hány játékosnak tudnak edzéseket tartani.

– Sajnos, jelen állás szerint a 10 fős alapkeretünk hat tagja betegnek számít, köztük olyanok is, akik tünetmentesek – mondta Völgyi Péter. – Tulajdonképpen négy hadra fogható játékosunk van, és emiatt kértük a most szombatra kiírt, Vasas elleni idegenbeli és a jövő hét szerdai, Győr elleni hazai meccsek elhalasztását. Ez ügyben az MKOSZ illetékesei már eljártak, a két mérkőzést a következő napokban nem kell lejátszanunk, később pótoljuk ezeket. Hogy mikor, azt nem tudjuk, most csak annyi biztos, hogy azoknak a játékosoknak, akik egészségesek, egyéni edzéseket tartunk, illetve ezek a sportolók konditermi foglalkozásokon vesznek részt.

Február 8.?

Hogy mindez meddig tarthat, arról a diósgyőri szakvezető a következőket mondta:

– A jövő héten hétfőig biztosan nem lesznek csapatszintű összejövetelek, az egészséges játékosok is külön mozognak. Reményeink szerint a jövő héttől kezdve folyamatosan veszik majd fel a munkát a jelenlegi betegek, a szükséges orvosi vizsgálatok után. Úgy kalkuláltunk, hogy február 8-a lehet az az időpont, amikor ismét csapatszintű edzéseket tarthatunk. Ezt követően a DVTK Arénában február 18–20-a között sorra kerülő női kosárlabda Magyar Kupa előtt még lejátszhatjuk egy-két elhalasztott bajnoki mérkőzésünket, ugyanis a jövő héttől a bajnokságban szünet lesz, a világbajnoki selejtezőkben érintett nemzeti válogattak programja miatt.

Függőben lévők

A bajnoki alapszakasz a kiírás szerint március 12-én zárul, eddig kellene pótolnia minden csapatnak az elhalasztott meccseit. A DVTK – BKG Prima-Szigetszentmiklós, a Vasas Akadémia – DVTK és a DVTK – UNI Győr Mély-Út mérkőzések mellett további két elhalasztott bajnokinak nem ismert a kezdési időpontja. Az NKA Universitas Pécsi EAC – AKSC Szekszárd találkozónak, amelyet a vendégcsapat koronavírusos megbetegedései miatt nem rendeztek meg az elmúlt hét végén, valamint a Sopron Basket – NKA Universitas Pécsi EAC mérkőzésnek, amelyet azért nem játszanak le ezen a hétvégén, mert a soproniaknak a török Fenerbahce elleni, január 13-ra kiírt Euroliga-csoportmeccsét – amelyet a magyar együttesnél történt koronavírusos megbetegedések miatt elhalasztottak – a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség döntése értelmében január 29-én kell pótolni.

(A borítóképen: Nem lehet tudni, hogy mikor játszik legközelebb a DVTK)