Chris Seto a kanadai és amerikai junior évek után Pekingben játszott a Kunlun Red Star KHL-es, valamint VHL-es farm csapatában. A 24 esztendős támadó a szezon végéig szóló szerződést írt alá és pénteken érkezett meg Magyarországra – kaptuk a hírt a Maciktól.

A sportág őshazájában

Chris Seto a kanadai Surrey városában született és a jégkorong alapjait is Észak-Amerikában tanulta. 2015-ben került Kanadából Amerikába és a WSHL junior ligában kiemelkedő pontátlagot hozott, hiszen 107 mérkőzésen 221 pontig jutott. Két esztendővel később, 2017-ben döntött úgy, hogy Pekingben folytatja pályafutását és az orosz jégkorong második legerősebb ligájában, a VHL-ben szereplő KRS Heilongjiang játékosa lett. Ez a csapat a KHL-ben szereplő Kunlun Red Star partner klubja, így a 2018/2019-es esztendőben már szerepet is kapott a közismert orosz bajnokságban. Ebben az idényben 19 KHL mérkőzésen lépett jégre, de 36 VHL találkozón is szerepet kapott, amelyeken 18 gólt és 10 gólpasszt gyűjtött. A következő évadban ismét a VHL-ben szerepelt, majd a 2020/2021-es idényt kihagyta. Az idei 2021/2022-es évadban azonban ismét a KHL-es Kunlun Red Star keretéhez tartozott és 10 mérkőzésen kapott szerepet. Chirs Seto pénteken érkezett Magyarországra, majd az orvosi vizsgálatok és az átigazolással járó teendők után hamarosan be is mutatkozhat a DVTK Jegesmedvék csapatában.

– A játék stílusomat tekintve én egy jól korcsolyázó, jól passzoló csatárnak tartom magam, aki képes a gólszerzésre is. Azzal a céllal érkeztem Miskolcra, hogy segítsem a csapatot a célok elérésében és a társaimmal együtt dolgozva pontokat szerezzek. Nagyon örülök, hogy egy új kalandba kezdhetek és kifejezetten motiváltan várom az előttünk álló időszakot. Korábban még nem jártam Magyarországon, ezért alig várom, hogy megismerjem az országot, a várost, a helyi ételeket és a csapattársakat – mondta Chris Seto.

Névjegy

Chris Seto

Születési helye: Surrey (Kanada)

Születési ideje: 1997. június 10.

Súlya: 80 kg

Magassága: 178 cm

Posztja: csatár

Pályafutása

2021/2022: Kunlun Red Star (KHL), DVTK Jegesmedvék (Erste Liga)

2019/2020: KRS-BSU Beijing (VHL)

2018/2019: Kunlun Red Star (KHL), KRS-ORG Beijing (VHL)

2017/2018: KRS Heilongjiang (VHL), RS Junior (MHL)

2016/2017: Southern Oregon Spartans (WSHL)

2015/2016: Coulee Region Chill (NAHL), Southern Oregon Spartans (WSHL)

2014/2015: Lloydminster Bobcats (AJHL)

2013/2014: Grandview Steelers (PIJHL)