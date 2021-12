Három esztendő után a Rally Hungary kikerült az ERC sorozat versenynaptárából. Ez annyit jelent, hogy a 2022-es esztendőben az Európa-bajnoki sorozat nem látogat el hazánkba.

Kiértékelik a történteket

Mint ismert, a futam központja az elmúlt esztendőkben Nyíregyházán volt, a gyorsasági szakaszok döntő többségét viszont a Zemplén technikás és egyébként az Eb-hez méltó pályáin bonyolították le. A nemzetközi szövetség megfigyelői azonban több hiányosságot is tapasztaltak az októberi hétvégén, ami ahhoz vezetett, hogy a testületben a magyarországi helyszín nem kapott kellő támogatottságot. Erről a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) Motorsport Világtanácsának párizsi ülésén döntöttek, ezután pedig a tervezett versenynaptárt is közzétették. Érdekesség, hogy a Rally Hungary nem szerepel a sorozatban, ugyanakkor a szezonzárónak egyelőre még nincs helyszíne.

A döntés után a hazai promóteri feladatokat ellátó HUMDA Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobilitás-fejlesztési Ügynökség Zrt. egy közleményt adott ki, amelyben a következő szerepel: „A cég alapvetően finanszírozási, jegyértékesítési, marketing- és kommunikációs feladatokat lát el. A biztonsági teendőkért minden esetben az FIA-val szerződéses viszonyban álló, megfelelő licenccel rendelkező rendező felel. A promóteri teendőkkel kapcsolatban nem merültek fel problémák. A HUMDA mintegy három hete bejelentette, hogy kiértékeli a Rally Hungary 2021 tapasztalatait. Az ügynökség ezzel a hazai rendezvények színvonalát növelni kívánja, ehhez a biztonsági folyamatok állandó fejlesztése szükséges. A versenyzők, a szurkolók és a rendezők visszajelzéseit is figyelembe véve a HUMDA javaslatokat dolgoz ki a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség számára.”

Komoly hendikep

A sportszakmai feladatokat a miskolci székhelyű Kelet-Autósport Kft. látta el az eseményen. A társaság az elmúlt másfél évtizedben több mint hatvan hazai és nemzetközi futamot rendezett, sőt a Rally Hungaryvel kapcsolatban is többéves tapasztalata van. Most azonban mégis akadtak nehézségek.

– Az FIA-tól érkező megfigyelők részéről is ellentmondásos beszámolók, értékelések jutottak el hozzánk – fogalmazott a Kelet-Autósport Kft. miskolci székhelyén Adamovits Márk főszervező. – Természetesen szeretnénk megismerni a pontos részleteket, hogy ezekre érdemben lehessen reagálni. Arról kevésbé szóltak a hírek, hogy a Kanári-szigeteki helyszín is hasonló cipőben járt, ott azonban ebből mégsem lett probléma. Már a verseny előtt is hallottuk, hogy a nemzetközi promóter a jövőben szeretné augusztus végéig befejezni az ERC sorozatot, mert utána a ralikrossz-vb-re akarnak koncentrálni. Elég nagy hendikepről indultunk, de most már előretekintünk. Jövőre az ERT-futamot szeretnénk a lehető legjobban megrendezni, hogy 2023-ban a rali-Európa-bajnokság ismét visszatérjen hazánkba.

Vissza kell kerülni

Az FIA párizsi tanácskozásán természetesen jelen volt az MNASZ elnöke is. Oláh Gyárfás lobbitevékenysége az elmúlt években ahhoz is kellett, hogy egyáltalán Magyarországra érkezzen a sorozat, most a sportvezető azon dolgozik, hogy belátható időn belül ismét vendégül lehessen látni a neves ralisokat.

– A rali-Eb-futamot illetően még dolgoznunk kell, ugyanakkor most azt tudom mondani, hogy mindent megtettünk ezért az eseményért – szögezte le Oláh Gyárfás. – A nyolcfutamos Európa-bajnokság utolsó állomása még kérdéses, a versenysorozat promótere viszont bármikor kérheti a nemzetközi szövetséget, hogy hagyja jóvá az általa javasolt időpontot és helyszínt. Mi vissza akarunk kerülni a naptárba, de ha valamiért ez most nem valósul meg, akkor egy tökéletes Európa-kupa-viadalt kell rendeznünk 2022-ben, és akkor 2023-ban talán biztosítva lesz Magyarország helye az Eb sorozatban.

Az ERT, vagyis a rali-Európa-kupa naptárában tehát szerepel a Rally Hungary, az Európa-bajnokság kis testvérének számító kupa résztvevői 2022. november 11–13-a között látogathatnak el hazánkba.

(A borítóképen: Három év után hiányoznak majd a nemzetközi sztárok a zempléni gyorsasági szakaszokról)