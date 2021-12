Drizner Péter, a Mezőkövesdi KC edzője: – Egész héten nagyon komolyan készültünk, mert mindenképpen meg kell nyernünk ezt a találkozót. Abból a szempontból nehézkes volt a munka, hogy számunkra eléggé képlékeny a Vecsés kerete. Több kölcsönjátékosuk van, igazoltak is az elmúlt hetekben, így viszonylag sok játékost kellett feltérképeznünk. Idegenben nem sikerült legyőzni szombati ellenfelünket, a sikerhez most arra lesz szükségünk, hogy a hazai formánkat mutassuk. Kell a jó kapusteljesítmény, a lerohanásból és az átlövésből szerzett gólok is, a védekezés hellyel-közzel rendben szokott lenni. Van bennünk feszültség, mert ebben a helyzetben nem szeretjük nézni a táblázatot, de olyan sportemberek vagyunk, akik sikerre éhesek. Bízom benne, hogy jó eredménnyel búcsúzuk a kövesdi közönségtől.