– Egy nagyon jó csapattal mérkőztünk meg – közölte Kis István, az MVLC vezetőedzője. – Annak, hogy ekkora lett a különbség, több oka is van. Az egyik, hogy figyelmetlenül játszottunk, a mérkőzés során 16-szor adtuk el a labdát. Amennyiben ez olyan csapat ellen történik, amely körülbelül hozzánk hasonló képességű, akkor akkora probléma nincs belőle, viszont a Szolnok klasszis gárda, és a felkínált, kapott alkalmakkal kíméletlenül élt. Tény az is, hogy hiányzott két emberünk, Sélley-Rauscher, illetve Tőzsér betegség, illetve sérülés miatt. A Tisza-partiak rendkívül kemény, szoros védekezést alkalmaztak, amely ellen nem csak nekünk nehéz vízilabdázni. Az ilyen helyzetben még inkább bátornak kell lenni, nem lehet gyámoltalanul játszani. Amikor nincs, vagy egészen kicsi az esély, amikor nincs a játékosokon teher, mert most nem volt, akkor lehet felszabadultan pólózni. A vereség benne volt ebben a meccsben, ám azt egy kicsit sajnálom, hogy az eredmény nem lett szorosabb.