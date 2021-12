A második menet elején Aho talált be a hárompontos vonal mögül, és ezzel 10 perc után ismét a DVTK-nál volt az előny (19-17). Nem sokáig örülhettek ennek a hazai drukkerek, mert újra kemény védekezést mutatott a Brno, és közben a pontokat is termelték (19-24). Négy perc diósgyőri kosárcsend után Aho szerzett leindításos gólt, amire vendég időkérés volt a válasz, hárompontos fórjuknál. Használt nekik a szünet (25-33), és miközben a DVTK nem igazán tudott az ellenfél palánkja alá kerülni, távoli dobásokkal próbálkozott, eredmény nélkül. A negyed hajárában azonban a körtén belül kétszer is jó megoldásokat láttuk, így a hosszú szünet előtt 4 pontra zárkózott fel a piros-fehér együttes (29-33).

Zaplatova

Fordulás után viszonylag hamar eltüntette hátrányát a DVTK (33-33), de aztán meccs más fordulatot vett, gyors brnói gólok következtek, majd hazai időkérés (33-39). A pauza után nem sokkal Zaplatova hintett egy triplát, ami azt jelentette, hogy 1 percen belül 9 (!) pontot kapott a pályaválasztó. Innen négy egységre zárkóztak fel a fehérek, de válaszként Zaplatova bevágta az ötödik hármasát (38-45). Mivel a vendégek kezdő centere, Jurcenkova négy faultja miatt a kispadon ült, picit könnyebb dolguk volt a palánk alatt a DVTK játékosainak, és a 27. perc végén Jovanovic révén büntetőkből lenullázták a különbséget (45-45). A negyed utolsó percében Zaplatova hatodszor volt eredményes távolról, és nagyrészt az ő extrája miatt állt jobban csapata a záró menet előtt (49-51).

Az utolsó játékrészben többször is egyenlíthetett volna a Diósgyőr, de ez nem jött össze, helyette hol kettő, hol négy ponttal vezetett a Brno, addig, amíg a 35. percben Zaplatova nem szerzett egy közelit (53-59). Aztán 57-59-nél Hayes hibázott kétszer centerhelyen, a büntetést ki más mérhette volna, mint Zaplatova, aki ezzel 30-ra kerekítette saját pontjait. Négy perc volt hátra ekkor (57-61), és hazai időkérés következett, ami után csak kapkodást, és pontatlan dobásokat láthatott a publikum, újabb találatot nem. Így a Brno szerzett előnyt a csehországi visszavágóra.

Diósgyőri VTK vs BK Zabiny Brno (cseh) 57-61 (15-16, 14-17, 20-18, 8-10)

Diósgyőr, 537 néző. V.: Stoica (román), Tetik (török), Ivashkov (fehérorosz).

Diósgyőri VTK: Vorpahl (4), Aho (5/3), JOVANOVIC (17/3), Hayes (9), Green (5). Csere: Kányási (9/3), Kiss A. (8), Bernáth (-). Vezetőedző: Völgyi Péter.

BK Zabiny Brno: ZAPLATOVA (30/18), Hamzova (6), HOLMES (15/3), Stoupalova (4), Jurcenkova (2). Csere: Grigalauskyte (4), Galickova (-), Berankova (-). Vezetőedző: Viktor Prusa.

Völgyi Péter: – Engem is meglepett az, hogy az első félidőben nem volt olyan, aki jó napot fogott volna ki. Kapartunk, de sok hiba becsúszott, támadásban nem volt, aki betaláljon kintről, és ez elbizonytalanította a csapatot, nem tudtuk azt játszani, amit terveztünk. Nem tudom elképzelni azt, hogy még egyszer ilyen gyengén teljesítsünk. A 4 pont nem nagy különbség, ledolgozható, de jóval nagyobb koncentrációval kell játszani ahhoz, hogy ez sikerüljön.

Viktor Prusa: – Nyertünk, előnyt szerzetünk, ez jó, de a továbbjutás még nem dőlt el, a visszavágó még hátra van. Jó volt látni, hogy a meccs nagy részében a mi akaratunk érvényesült, ám egy hét múlva is ilyen motivált játékra lesz szükség, mert a DVTK jó játékosokból áll.

Érdekesség

Mint arról előző kiadásunkban beszámoltunk: a BK Zabiny Brno egyszer már járt nemzetközi kupameccsen Miskolcon, huszonhat éve, 1995. november 1-jén, Ronchetti Kupa találkozón, a 16 közé jutásért megrendezett visszavágón. Azon a meccsen, annak ellenére, hogy a DKSK néven szereplő gárda a BK Imos Zabovresky Brno néven játszó együtteset 106-80-ra verte, a piros-fehérek nem jutottak tovább. A kispadról akkor Jan Bobrovsky irányította a cseh csapatot, aki a mostani összecsapáson, 76 évesen is jelen volt, másodedzőként.