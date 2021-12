A második szettet reménykeltően kezdte a VRCK (8–5), de amikor az osztrákok egyenlítettek (8–8), Toronyai edző magához hívta csapatát. A hazai szélső ütőket jól sáncolták a vendégek (8–11), részben emiatt egyre csökkent a barcikai továbbjutási esély (10–14). Nem látszott, hogy hazai oldalon lenne olyan, aki hátára tudná venni a csapatot, de persze küzdöttek a kék mezesek. 15–16- nál emiatt időt is kért a Ried szakvezetője, majd amikor a pauza után az ő csapata gazdagodott két egységgel, Toronyai edző is szünettel szakíttatta meg a játékot (15– 18). 16–19-nél Wagner ért el egy ászt, nyitásból, és innen próbált meg kiegyenesedni a VRCK. 20–21-nél újra osztrák időkérés volt műsoron, és azt ezt követő izgalmas labdamenetből a vendégek csináltak pontot. Innen egyenlített a Barcika, nem is egyszer, háromszor (22–22, 23–23, 24–24). Majd Ciupa jó ejtése után játszmalabdája volt a pályaválasztónak, amit be is váltottak (26–24).