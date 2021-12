Az otthoniak mestere gyorsan hármat is cserélt, ez várható is volt, ezzel a beavatkozással igyekezett áramvonalasítani együttesét. Cseriék igyekeztek az akaratukat az FTC-re erőltetni, többet tartózkodtak a vendégek térfelén, de támadásaikból hiányzott az átütő erő. Cseri célzását blokkolták a védők, a zöldek pedig az eredmény tartására rendezkedtek be. Megszállták a középpályát, komótosan passzolgattak, húzták az időt. Az 59. percben Drazic és Calcan majdnem megtréfálta őket, de megúszták. Negyedóra elteltével Stöger is frissítésre szánta el magát, két poszton is változtatott. Sokat próbálkozott az MZSFC, de vagy az átadásai, vagy a lövései nem jöttek be. Amikor kiszabadult, vagy éppen nekidurálta magát a Fradi, akkor játékában benne volt a harmadik találat is. A labdarúgókból sokat kivett a talaj, az idő múlásával pedig a fáradtság jelei is mutatkoztak. Becsülettel robotoltak az alakulatok, a listavezetőn viszont nem látszott, hogy erőlködne, tagjai egyénieskedtek, néhányan pedig sétáltak a gyepen. Jót tett volna a meccsnek a szépítés, Cseriék ezért mindent meg is tettek.