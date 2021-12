A záróharmadban Djumic 45:44-nél eldöntötte a találkozó sorsát (3–0), majd nem sokkal később Varga részesült kisbüntetésben. Ebből a piros-fehérek légiósai összehozták a várva várt becsületgólt: Walker átadását a hátvéd Wehrs vágta Bálizs kapujába (3–1). A további kozmetikázásra Macaulay kiültetése adott lehetőséget az 51. percben, de ez nem sikerült. Az 56. perc elején akadt egy kis nézeteltérés a játékosok között: többen is egymásnak estek, és egyszeriben öten is a büntetőpadon találták magukat. Az otthoniak közül Djumic, Molnár B. és Stevens, a vendégek közül Miskolczi és Mihalik kapott két-két percet, de a kedélyek így is nehezen csillapodtak le. Amikor az 59. percben Dansereaut fegyelmezték, Tokaji Viktor időt kért, aztán Duscheket mezőnyjátékosra váltotta, az eredmény azonban nem változott, pedig a 33–55-ös lőlap diósgyőri fölényről árulkodott.