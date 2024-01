Szép évet zárt a Miskolci Nemzeti Színház. Bár az energiaválság a nagymúltú művészeti intézményt is érintette, nem kényszerültek teljes bezárásra – a közönség egyértelmű támogatásának köszönhetően.

Premierekből is kijutott 2023-ban. A társulattal dolgozott például Ascher Tamás, a hazai színjátszás egyik meghatározó rendezője - közös munkájuk volt Pintér Béla Gyévuska című darabjának bemutatója.

Nyáron arra emlékeztek, hogy kétszáz éve nyitott meg a mai Magyarország területének első kőszínháza Miskolcon. Akárcsak akkor, most is A tatárok Magyarországban, Kisfaludy Károly műve került színre, Szőcs Artur rendezésében, jó példát mutatva abból, hogyan lehet egy klasszikusból élő, érdekes, telt házakat hozó előadást készíteni.

A gyerekek és természetesen szüleik szórakoztatására készült Lázár Ervin nyomán a Berzsián és Dideki, a miskolci változat Lőrinczy Attila dramaturgot és Keszég László rendezőt dícséri, az önfeledten játszó társulati tagok mellett.

A Miskolci Balett Puskin Anyeginjéből készített táncszínházi művet, Kozma Attila rendezésében. Ugyancsak az ő alkotói képzeletét mozgatta meg a filmcsillag Marilyn Monroe élete-története.