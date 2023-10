Kissné Fábián Katalin (1953-2021) grafikus, festőművész alkotásaiból nyílt emlékkiállítás szeptember 29-én a Rákóczi-vár Árkád termében. A két évvel ezelőtt elhunyt festőművészt Goda Gertrúd, művészettörténész méltatta. Beszédében elmondta, hogy a festőművész egyénisége a képeiben is megmutatkozik: határozott, kedves és barátságos lélek volt. „Katalin kimondottan Szerencshez tartozik, igaz nem itt született, de már egészen fiatalon itt élt” – mondta a Goda Gertrúd.

Nyiri Tibor Szerencs polgármestere is köszöntötte az érdeklődőket, aki beszédében a művészet fontosságára hívta fel a figyelmet. „A képzőművészet, különösen a rajz megtanítja a gyerekek agyát befogadóvá tenni úgy, hogy később majd ők adjanak ebből vissza valamit a társadalomnak. Ugyan egy kicsit már elszakadtam az oktatástól, de egy biztos, hogy a jövőben is fontos a vizuális kultúra oktatása, hogy a gyerekek ne csak nézzenek, hanem lássanak is. Erre mindenkinek szüksége van, még ha a lurkóban nem is tudatosul akkor, de élete során előbb vagy utóbb visszaköszön majd például a térgeometria és akkor rádöbben milyen jó, hogy ezt is megtanulta egykor” – mondta.