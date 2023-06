A verseny felépítését, struktúráját Miklós Katalin a Gyermekkönyvtár vezetője ismertette, aki elmondta, hogy 2 írásbeli forduló előzte meg a szóbeli fordulót, amelyre általános iskola 3. és 4. osztályos tanulói nevezhettek, 4 fős csapatokkal. „A 25 csapatból a legjobban teljesítő 15 csapat van jelen most a döntőbe. 10 csapat nem jutott be a döntőben, viszont már azzal nyertek, hogy elolvasták és megismerték a műveket”- mondta a könyvtáros. Majd elmondta, hogy a szóbeli döntő kérdései várhatóan az írásbeli fordulókban is szerepelt olvasmányokhoz kapcsolódnak, melyek iránt érezhetően megnő az érdeklődés és a kölcsönzési igény. Miklós Katalin tapasztalatai szerint sok tudatos szülő „már egészen kicsi korban elhozza a gyerekeket könyvtárba, akik ezt látják a környezetükben is és ez egészen serdülőkorig tart, amikor jobb esetben megjelennek a különböző hordozókon a könyvek és a könyvtárba járás is veszít jelentőségéből”.

A verseny fődíja egy egynapos buszos kirándulás a Bükkalja központjába, Bogácsra, melyet az Avastetői Általános iskola csapata nyert meg.

Helyezés Csapatnév Iskolák Település 1. Könyvtáros csajszik Avastetői Általános Iskola és AMI Miskolc 2. A négy muskétás Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola Miskolc 3. Könyvkalandorok Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és AMI Miskolc 3. Olvasókirályok Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola Felsőzsolca 4. Négylevelű Lóhere Avastetői Széchenyi Általános Iskola Miskolc 5. Fazekasbogarak Fazekas Utcai Általános Iskola és AMI Miskolc 6. Agymanók Zempléni Árpád Általános Iskola Tállya 7. Könyvbúvárok Hernádnémeti Református Általános Iskola Hernádnémeti 8. Varázsnégyes Diósgyőri Szent Ferenc Római Katolikus Általános Iskola Miskolc 9. Tudós Bagázs Molnár Mózes Általános Iskola Telephelye Vajdácska 10. Boribon Ináncsi Arany János Általános Iskola Ináncs 10. Könyvvarázslók Koncz József Általános Iskola és AMI Bőcs 11. Gyöngyszem csapat Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hercegkút 12. Könyvmolyok Pácini Általános Iskola Pácin 13. Szócséplők Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola Encs

