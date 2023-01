„Elhalasztva” – ez a felirat jelent meg a Miskolci Nemzeti Színház honlapján annál az egyetlen új előadásnál is, amelyet nem mondott le a színház az energiaválság miatt a 2022-2023-as szezonban. A Gyévuska, Darvas Benedek és Pintér Béla zenés játéka február 4-én került volna a közönség elé. Az előadást azért is nagy várakozás előzi meg, mert a magyar színház korszakos alkotója, Ascher Tamás rendezi, és korábban Béres Attila színházigazgató többször nyilatkozta: ragaszkodnak ehhez a bemutatóhoz. A poén, amellyel a figyelmet felhívta rá, hogy Pintér Béla rendezett már Ascher Tamást, de Ascher Tamás itt és most rendez először Pintér Bélát. (A vicces fordulat megértéséhez tudni kell, hogy a fővárosi Katona József Színházban került színre a magyar független színház jeles színházcsinálójának, Pintér Bélának a rendezésében az Ascher Tamás Háromszéken című, nagy sikerrel játszott előadás, Ascher Tamás viszont eddig nem dolgozott Pintér Béla színművel.)

Mi történt? – kérdeztük a halasztás okáról Béres Attilát, a Miskolci Nemzeti igazgatóját. Tőle tudjuk: nem mondták le a bemutatót. Az év első hónapjaiban nem próbálnak, csak játszanak a teátrumban. A ­Gyévuska próbái áprilisban kezdődnek, és a premiert még a 2022–2023-as szezonban megtartják.

Megjegyzést érdemel, hogy Ascher Tamásnak nem ez az első miskolci rendezése: 2021. júniusában Harold Pinter Hazatérés című művét vitte színre a társulat, az ő irányítása mellett.