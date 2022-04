A Sajóecsegért Egyesület 2019-ben alakult, 32 tagot számlál jelenleg, és tagjaiból áll a Boróka dalkör is. Az önkormányzat és a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködése nyomán közösségépítő programokat szerveznek, melynek egyik eleme a gyöngyfűző szakkör heti egy alkalommal – mondta Kiss Irén, az egyesület vezetője. Hamarosan kiállítást is szeretnének szervezni alkotásaikból, népi ékszerekből. Jó pár hónap kihagyás után most folytatják a helyi óvodával hagyománnyá vált „Kicsik és Nagyik” elnevezésű programjukat. Januárban indult a szakkör, így jött az ötlet, hogy a gyerekekkel is kipróbálják a gyöngyfűzést, hogy együtt alkossanak – emelte ki az egyesület vezetője. Az alapanyagokból virág, pillangó, tekeredő kígyó készült. Az alkotásban elfáradt kicsiket pedig igazi nagyis házi szörppel és süteménnyel vendégelték meg.

Generációk együtt

Pár évvel ezelőtt kereste meg őket a Sajóecsegért Egyesület, és nagyon örültek annak, hogy szeretnének velük közös tevékenységeket – hangsúlyozta Bánréviné Ignácz Judit, a Sajóecsegi Pitypang Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője.

El is indították a programokat, de sajnos a pandémia miatt félbeszakadt a megkezdett munka, mert a kicsiket és az időseket is féltették a betegségtől. Korábban már tettek látogatást egymásnál, volt mesedélelőtt, amelyet a nagyik tartottak az óvodásoknak, vagy közös játékos foglalkozások – tette hozzá az óvodavezető.

Most folytatódhatnak a programok, amelynek egyik alkalma a kézműves-foglalkozás. Mivel ez egycsoportos óvoda, ahol kisebb és nagyobb ovisok együtt vannak, ezért a gyöngyfűzést, csakúgy, mint bármelyik kézműves tevékenységet, differenciáltan végzik.

A legkisebbeknek, akiknek még fejlesztendő a finommotorikus mozgása, könnyebb feladatokat adnak, míg a nagyobbak már az egészen apró gyöngyöket is ügyesen felfűzik.

Tavasszal még terveznek kertészkedést együtt az egyesület tagjaival, már csak azért is, mert a jövőben pályáznának a Zöld Óvoda programra, amiben sokat tudnának nekik segíteni és adni az idősek. Másfajta kapcsolat alakul ki a két generáció között, mint a szülők és gyermekek között, és erre nagy szükség van – vélekedett az óvodavezető. Sok kisgyermeknek távol lakik a nagyszülője, vagy nem is él már, ezért számukra különösen jó ez a kapcsolódás.

(A borítóképen: Szükség volt a kézügyességre – két generáció találkozásakor szép gyöngyös díszek készültek. Fotó: Ádám János)