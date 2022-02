Rabul ejtett fényeim címmel nyílik Urbán Helga természetfotós kiállítása a miskolci Ifj úsági Ház Galériájában az elmúlt tizenkét év művészi képeiből.

– Édesapám révén szerettem meg a fényképezést még gyerekkoromban, aki szívesen fotózgatott. Rövid időn belül elválaszthatatlanul hozzám nőtt a régi Praktica fényképezőgép – mesélte Urbán Helga, a Miskolci Fotóklub természetfotósa. – Szakmámat is ennek bűvöletében választottam, a Debreceni Egyetem biológus szakán végeztem. 2009-ben csatlakoztam a Miskolci Fotóklubhoz, ahol az ott alkotókkal rengeteget tanultunk egymástól. Miskolcon eddig csak más fotóművészekkel közösen volt kiállításom, de Tokajban, Salgótarjánban, Szlovákiában is nyílt már önálló tárlatom. Sokat jelent számomra, hogy végre szülővárosomban is kaptam erre lehetőséget, ezért a kedvenc képeimet válogattam ki.

Izlandra is elrepít

Fényképei témája és megjelenítési formája folyamatosan változik és fejlődik.

– Fontosnak érzem, hogy a munkáim ne dokumentarista jellegűek legyenek, hanem művészi értéket is képviseljenek. Mostanában inkább a grafikus jellegű elemeket keresem a természetben. Szívesen készítek makrofotókat is: virágokkal, rovarokkal. Egy-egy előre kitalált témáért képes vagyok több kilométert utazni a megfelelő időszakban. Viszont a tájképeim inkább spontán, zömében a bükki kirándulásaim közben készülnek. Néha izgalmasabb helyekre is eljutok. Izlandon például kétszer is jártam, és az ott készült képeket is beválogattam a kiállításra szánt darabok közé. A fotóimon keresztül szeretném másokkal is megszerettetni a természetet. Szívügyem a természetvédelem, de abban hiszek, hogy csak azt tudjuk védeni, amit ismerünk és szeretünk – fejtette ki az alkotó.

A kiállítás február 8-án, kedden, délután 5 órakor nyílik meg. A körülbelül egy hónapig látható kiállítást Bognár Péter fotóművész, a Magyar Alkotók Országos Egyesületének tagja nyitja meg. Zenei közreműködő a Blue Moon formáció.

(A borítóképen: Részlet Urbán Helga egyik természetfotójából)