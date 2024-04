A miskolci közgyűlés napirendjén a következő című előterjesztés szerepelt: Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási feladatának ellátását szolgáló vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalára. A hulladékgazdálkodás szó azonban megmozgatta a képviselők gondolatait, és kisvártatva az illegális hulladéklerakás problémája vált fő témává.

"Az illegális hulladéklerakás szempontjából Lyukóbánya elesett - jelentette ki keresetlen szavakkal Deák-Bárdos Mihály (Fidesz). - Az illegálisan lerakott szemét hegyekben gyűlik, és nem viszi el onnan senki. Hatalmas a gond. A következő városvezetés egyik komoly feladata lesz a probléma hatékony megoldása."

Gyűjtőhelyek kellenének

Azt javasolta, hogy ki kellene jelölni ideiglenes hulladéktárolóhelyeket és erről tájékoztatni a lakosságot, hogy oda vigyék a szemetüket. Hozzátette, hogy az is nagy baj, hogy ezekre a kieső külterületekre nemcsak a helyben élők viszik a szemetüket, hanem a városból is sok szállítmány vándorol ki oda. Bele fog fulladni a város a szemétbe...

Varga Andrea alpolgármester is megerősítette, hogy súlyos gondja a városnak az illegális hulladéklerakás.

Pakusza Zoltán (A Mi Hazánk) megfejelte azzal a kijelentést, hogy az illegális szemetelőket súlyosan büntetni kell. „Nincs más megoldás. Mindenre van törvény. Erre is. Be kell tartatni. Ennyi az egész" - szögezte le. Jelezte azt is, hogy rossz az a gyakorlat, hogy olyan helyekre adnak ki lakcímkártyát, ahova például a szemétbegyűjtők nem tudnak kimenni. A hulladék így ott marad, és csak gyűlik.

Nem volt érdeklődés

Badány Lajos alpolgármester viszont arról számolt be, hogy létezik az úgynevezett zsákos hulladékgyűjtő projekt, amely szerint a Lyukó-völgyben összesen 11 gyűjtőhelyet alakítanának ki. Ott zsákokban lehetne elhelyezni a szemetet. Azonban ehhez is hulladékszállítási szerződést kellene kötni az érintett lakosokkal. A lyukói közösségi házban már volt egy ilyen akció, ám csekély volt az érdeklődés iránta az ott élők részéről.