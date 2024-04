Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelete értelmében a közterület rendeltetéstől eltérő használata közterület-használati engedély alapján, az engedélyben előírt közterület-használati díj megfizetését követően történhet. Ez érvényes a miskolci főutcára is.

A kereskedelemre ható általános körülmények a belvárosi sétáló utca korábbi domináns kereskedelmi funkcióját is fokozatosan a vendéglátói célú felhasználás irányába alakították, alakítják. Egyre több az olyan vendéglátóhely a főutcán, amely a nyári időszakban utcai terasszal bővíti a szolgáltatásait.

Mind a klimatikus változások, mind a városképi esztétikai megfontolások szükségessé teszik, hogy a közterületen lévő teraszok lehetőleg egyúttal plusz zöldfelületek megjelenését is eredményezzék.

A zöldítés a cél

A közterületi zöldítés arányának növelését ösztönzi a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletet módosítása, amely az utcai teraszoknál kialakított zöldterület által elfoglalt közterület díjmentes igénybevételét teszi lehetővé.

Szopkó Tibor alpolgármester jelezte, hogy a vállalkozók kérése (is) volt, hogy ne kelljen az elhelyezett növényekért fizetni helyhasználati díjat. Bajusz Gábor (Fidesz) felszólalásában megerősítette, hogy egy előremutató kezdeményezést fogad el a testület. Jelezte azonban, hogy a vendéglátás, kereskedelem további pezsdítése céljából tovább kellene növelni a kedvezményeket a főutcán. Hozzátette, hogy az is fontos lenne, ha az útburkolati hibákat is eltüntetnék a területen.