2023: 110 milliárdos főösszeg

A csütörtöki miskolci közgyűlés - a meghívó alapján - 18 napirendi pontot tárgyal.

Az előbb említett parkolási rendelet mellett más fontos döntések is születnek. Elfogadja például a testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadását, amelynek mérlegfőösszege meghaladja a 110 milliárd forintot. Módosítják az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról, valamint a közterületek használatáról szóló rendelet. Ingatlangazdálkodási döntéseket is meghoz a közgyűlés. Tárgyalnak Miskolc Megyei Jogú Város közvilágítási hálózatának korszerűsítéséről és üzemeltetéséről is.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Jenbach Béla munkásságának méltó elismeréseként kezdeményezte egy mellszobor elhelyezését a Miskolci Nemzeti Színház melletti Déryné-udvar szoborparkjában. Kálmán Imre halhatatlan és világszerte legismertebb operettjének, A csárdáskirálynőnek társszövegírója, Jenbach Béla Miskolcon született 1871-ben, innen ívelt pályája Bécs és a nemzetközi hírnév felé.

Terítéken a közbiztonság

Beszámolók is szerepelnek a napirenden. A Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Miskolci Önkormányzati Rendészet és a Miskolci Rendőrkapitányság elmúlt évi munkáját is górcső alá helyezik a képviselők.