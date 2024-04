Folytatják a sikersorozatot

A 2000-es évek eleje óta zajló rendezvénysorozat kiemelt fellépője ebben az évben Chris Tomlin, a modern gospel egyik legismertebb képviselője lesz. A már Grammy-díjjal is elismert amerikai énekes-dalszerző világszerte több millió lemezt adott el, és az elmúlt évtizedekben a keresztény zenei mozgalom egyfajta szószólójává vált. A Time magazin egyenesen a legtöbbet énekelt előadóként jellemezte, ami nem csoda, hiszen olyan dalait, mint a How Great Is Our God (Mily nagy Istenünk) és az Our God (Nincs más Isten) Magyarországon is jól ismerik az egyházi közösségekben. A műsorban a magyar keresztény könnyűzene jeles képviselői is színpadra lépnek, úgy, mint Pintér Béla, Tibes, Pajor Tamás, Csiszér László, az Agapé Worship, az EMaBISz Worship, a Magyar Continental Singers, valamint Timothy&Tretí deň Szlovákiából. A zene mellett az Ez az a nap! hagyományaihoz híven idén is kiemelt hangsúlyt kap az igehirdetés és a felekezetközi közös imádság a nemzetért és egész Európáért – tudtuk meg portálunk.