A háromnapos program első napján „A lélek ősi bútorzata” címmel Boncsér Gábor tartott interaktív hangszerbemutatót február 23-án a Hadas Látogatóközpontban. Táncházzal folytatódott a program, elsőként a kicsik, majd a nagyok táncolhattak. A talpalávalót a Számadó zenekar húzta, míg a táncokat Paczók Csaba és Tóth Éva tanította be. „Együtt lenni jó!” címmel a régió népművészeti egyesületeinek szakmai programját rendezték meg a Népi Művészetek Házában, majd kézműves-bemutatókat és -foglalkozásokat tartottak a vendégegyesületek mesterei. Az érdeklődők megismerkedhettek egyebek mellett a barkó hímzéssel, a gyöngyfűzéssel, a vesszőfonással, csipkeveréssel és a babakészítéssel is. A kézműves-foglalkozások ideje alatt jótékonysági fánkvásárt tartottak, a bevételt a Matyó Népművészeti Egyesület működésére fordítják. A szombati programot „Mesélő mesterségek” címmel Simándi László mesemondó műsora zárta, aki két népmesével örvendeztette meg a hallgatóságot. A háromnapos rendezvény utolsó napján mesterségbemutatókkal és foglalkozásokkal várták a vendégeket a Hadas városrész alkotóházaiban. A látogatók egyebek mellett a hímzés, szövés, fonás, kézi festés, mézeskalács- és a pártakészítés rejtelmeibe is betekintést nyerhettek. A Matyó Népművészeti Egyesület a Nemzeti Kulturális Alap, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, valamint a Csoóri Sándor Alap támogatásával valósította meg a rendezvényt.