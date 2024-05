Amióta Bajnokok Ligájának hívják a Bajnokok Ligáját, azaz az 1992–1993-as idény óta, azóta a Borussia Dortmund és a Paris Saint-Germain is négyszer-négyszer jutott el a legjobb négyig. Döntők és trófeák terén a németek állnak jobban, hiszen kétszer voltak finalisták a PSG egy döntőjével szemben, ráadásul a Borussia az 1996–1997-es idényben a csúcsra ért, amiről a franciák továbbra is csak álmodoznak – írta meg a Magyar Nemzet.

El kell bírni a nyomást

Monaco botlásával a Paris Saint-Germain három fordulóval az idény zárása előtt tizenkét pontos, behozhatatlan hátrányra tett szert, azaz megszerezte sorozatban harmadik, története 12. bajnoki címét a francia bajnokságban. A 2019/20-as idényt leszámítva – a koronavírus-járvány miatt – a legutóbbi hat bajnoki elsőségből ez az ötödik alkalom, hogy már május előtt bebiztosította sikerét a párizsi sztárcsapat, és immár csak a Bajnokok Ligájára koncentrálhat majd a szezon tovább részében – derült ki az Origo oldaláról.

Az idei csoportkörben a Paris Saint-Germain már megnyert a Borussia ellen egy „párharcot”. A két csapat a csoportkörben is megvívott egymással, hazai pályán 2-0-ra nyertek a franciák, idegenben pedig 1-1-es döntetlent értek el. Ezt, a két gárda formáját és értékét (egymilliárd, illetve 463 millió euró) látva nemcsak a fogadóirodák, hanem a különböző sajtóorgánumok is a PSG-t kiáltották ki a párharc esélyesének.

Ez is megmutatja, hogy az újságírók nem tudnak sokat a futballról

– válaszolt csípős megjegyzéssel Luis Enrique, aki a játékosaival ellentétben jól tudja, hogy milyen érzés BL-t nyerni: 2015-ben a trónra ültette a Barcelonát, összességében pedig triplával zárták az idényt a katalánok. A spanyol mester most ezt is túlszárnyalhatja, a bajnoki cím és a Francia Szuperkupa ugyanis már a párizsiaké, akik a Francia Kupában is döntősök, a Bajnokok Ligájában pedig egy lépésre vannak ettől.

Amióta itt vagyok, a játékosok és a klubvezetők támogatását élvezem. Folyamatosan fejlődünk, de még csak az út kezdetén tartunk. Egy hónap van hátra az idényből, amelyet akár négy trófeával is zárhatunk. Kordában kell tartanunk az érzelmeinket és megbirkóznunk a ránk nehezedő nyomással

– tette hozzá Enrique.

Dortmundban kész a haditerv

A negyeddöntőben az Atlético Madridot kiejtő Borussia Dortmund esetében nem beszélhetünk sikeres idényről. A Bundesligában csak az ötödik helyen áll a gárda, öt ponttal elmaradva a BL-indulást biztosító negyedik helytől. A Német Kupában már a nyolcaddöntőben kiestek Emre Canék, így a BL az utolsó reményük – olvasható a Magyar Nemzet oldalán.

Ha ki kellene választani a párharc esélyesét, talán egyértelműnek tűnne, hogy melyik csapat az. De itt csak két mérkőzésről van szó, szóval bármi megtörténhet. Talán kevésbé vagyunk tapasztaltak, mint ők, de éhesebbek vagyunk a sikerre, ez az előnyünkre válhat

– mondta eltökélten Emre Can, a német csapat középpályása. A Dortmund edzője Edin Terzic szerint nem a csoportkörös mérkőzésekből kell kiindulni.

– A PSG ellen otthon egy nyílt meccset játszottunk, közelebb álltunk a győzelemhez. Ők most a csúcson vannak, de mi is képesek vagyunk nagyszerű teljesítményre. Bízunk benne, hogy meg tudjuk mutatni, hogy fejlődtünk az utolsó egymás elleni meccsünk óta. Nem könnyű megállítani a PSG-t. Mindenki arra törekszik, hogy Kylian Mbappét kivegye a játékból, de ez nem mindig működik. Olyan haditervvel készülünk, hogy szenvedjenek ellenünk. Szoros meccsekre számítok – nyilatkozta a Borussia Dortmund vezetőedzője.

Bajnokok Ligája, elődöntő

Borussia Dortmund (német)–Paris Saint-Germain (francia) 21.00