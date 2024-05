„Már az unióba lépés előtti nap délelőttjén érződött a miskolci főutcán, ünnepre készül a város. Az Erzsébet téri pavilonok előtt ráérősen nézelődtek az emberek. Láthattunk ott hordókészítőt munka közben, dolgoztak a bőrművesek, a kosárfonók bemutatván, milyen kézműves tudást visz megyénk Európába. A főutcán a Városház tértől a Villanyrendőrig sárga lepelbe öltözött, fehérre maszkírozott arcú fiatalok emlékeztették a járókelőket arra, az éjszaka fontos eseménynek lehetnek tanúi. A pantominos középiskolások szoborszerűen álltak piciny emelvényeken, s jelenlétükkel az unió régi, s most csatlakozott országait jelképezték", számol be a húsz éve történtekről 2004. május 2-án az Észak-Magyarország.

Fáklyás felvonulás

Mint ahogy a cikk írja, besötétedés után a fáklyás felvonulással kezdődött az ünneplés. „A Hősök terén már több százas tömeg hallgatta a koncerteket, és (már jóval kevesebben) Káli Sándor polgármester éjféli beszédét. A csatlakozást köszöntő mondatok után Beethoven Örömódája hangzott el (igaz, kicsit ünneprontóan német nyelven, ez esetben jobb lett volna a magyar fordítást hallani) a Bartók kórus előadásában. Az ünnep zárásaként a táncolók vették át a terepet: utcabálon rophatták, akikben még volt erő, hajnalig.

A későbe nyúló ünneplés ellenére másnap kora délelőtt már hatalmas tömeg gyűlt össze az Euromajálison a Csanyikban. Euromajális. Már a szó is mutatja, ez a rendezvény egy kicsit más volt, mint az előzőek. Akkor „csak” a munka ünnepét ünnepelték a Csanyikba látogatók, most a csatlakozás állt a középpontban. Megérkeztünkkor épp (újra) Káli Sándor beszélt a nagyszínpadon, s üdvözölte a jelenlévőket".

Mindenhol gulyás

„A szakszervezetek és a pártok képviselői is korán kelhettek, hiszen a sátraik mellett már nem egy helyen készen állt a kondérnyi gulyásleves.

Pálfalusi Sándorné és családja is kora reggel érkeztek a Csanyikba, kis bográcsban ők is gulyást főznek. Itt végre együtt a család, és még szórakozni is lehet, vallotta be az asszony. Ők maguk inkább tartanak az uniótól, minthogy örülnének a csatlakozásnak, tette hozzá. Munkanélküli lévén fél, hogy tovább rosszabbodik a helyzete. A Csehi család Aggtelekről érkezett a Csanyikba. Csehi János tíz éve dolgozik Ausztriában. Egyáltalán nem örülnek a csatlakozásunknak, beszélt tapasztalatairól. Majd továbbindultak a forgatagban. Az ünneplőket kulturális programok, játékos családi vetélkedőt, sportversenyek várták".

Tűzijáték helyett fényírást láthattak

Abban az évben nem tűzijáték szórakoztatta Miskolc lakóit az ünnepen. A Hősök terén a „nagypostánál” különleges fényjátékot, úgynevezett fényírást láthattak az arra járók. Az épület különböző színekben pompázott, s különféle motívumokat „olvashattak le” a jelenlévők róla. „A legsikeresebb a tűzmotívum volt, a legaktuálisabb pedig a piros-fehér-zöld színek a kék, sárga csillagokkal", így számolt be húsz éve az ünnepségsorozat történéseiről a megyei napilap.