Átadták a Mol-Új Európa Alapítvány Mester-M díjait március 28-án Budapesten. Az elismerést idén tizenhárman vehették át, olyan pedagógusok és edzők, akik a 10-18 év közötti tehetséges fiatalokat ösztönzik a sport, a művészetek, a tudományok területén, és a szakmai támogatás mellett emberileg is tanítványaik példaképei. Miklósa Erika operaénekes, az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntőjében úgy fogalmazott: a mester a személyiség érését segíti, soha nem akarja, hogy a tanítványa az ő árnyéka legyen, hanem segíti kiteljesedését. A tehetség és a tudás – jelenjen az meg a művészetben, a sportban vagy a tudományban - egy kincs, és a díjazottak szakmájukkal ezt szolgálják – emelte ki. A tanítás, a nevelés, a képzés, a tehetség felfedezése tiszteletre méltó feladat, egy küldetés - hangoztatta Miklósa Erika.

Hozzátette: a Mol-Új Európa Alapítvány a tehetségek gondozása mellett kiemelten fontosnak tartja a velük foglalkozó szakemberek, pedagógusok munkájának az elismerését anyagilag és erkölcsileg is. "A díjazottak a szívüket teszik bele az oktatásba, a tanításba, a képzésbe, az edzésekbe, és sosem önmagukért dolgoznak, hanem a gyerekekért, a tanítványokért. Munkájuk ritkán kerül előtérbe, nevüket ritkán említik az eredmények mellett. Fontos, hogy tudják: tényleg számít a munkájuk" – hangoztatta Miklósa Erika.

Több jelölés is érkezett

A Mester-M díjra több mint 300 jelölés érkezett, az alapítvány kuratóriuma közülük választotta ki azt a tizenhárom pedagógust és edzőt, akik átvehették a személyenként kétmillió forinttal járó elismerést. Elismerésben részesült Bogdán Olivér Szabolcs 5 danos karate mester, a Répcelaki Rakurai Karate Egyesület vezetője, aki több felnőtt és utánpótlás Európai-bajnoki helyezettet nevelt ki. Több száz gyerekkel szerettette meg a küzdősportokat, tanítványai és versenyzői között hátrányos helyzetű településekről érkező gyerekek is vannak. Sportolóit anyagilag is támogatja.

A kiemelkedő oktatókat díjazták

Díjat kapott Kiss Julianna budapesti zongoraművész-tanár. Növendékei zenei díjak nyertesei, hazai és nemzetközi versenyek győztesei, pedagógusként interaktív koncerteket, kulturális rendezvényeket szervez. Emellett komoly jótékonysági munkát végez, az ukrán háború kitörése után segélykoncertet szervezett kárpátaljai tanítványai rokonainak a támogatására. Átvehette az elismerést Sütő Attila debreceni kémia szaktanár, a Nemzeti Tehetség Központ szakértő mentora, aki a kémia tantárgy területén végez kimagasló tehetségfejlesztő munkát, roma diákok körében is. Díjban részesült Miklósné Malek Erzsébet görkorcsolya-gyorskorcsolya sportoktató, gyógypedagógus, testnevelő tanár, aki értelmileg sérült, tanulásban akadályozott, autista, mozgássérült gyerekekkel foglalkozik. Tanítványai tizenegyszer szerepeltek a Speciális Olimpiai Világjátékokon, ahol 97 érmet szereztek. A nehezebb anyagi körülmények között élő versenyzőinek ingyenes edzés- és versenylehetőséget biztosít. Elismerést vehetett át Szitha Miklós gödöllői ütőhangszerművész-tanár, a Talamba Ütőegyüttes tagja, aki tudását és tapasztalatát, a színpadi játék rejtelmeit és a zeneszerzés titkait adja át növendékeinek. Rendszeresen tart zenepedagógiai és hangszerbemutató foglalkozásokat gyerekcsoportoknak, fogyatékossággal élő gyerekeknek. Jelölője a tanítványa, a 2021-es Virtuózok V4+ nemzetközi verseny magyar győztese, Braun Áron. Tóth Petra budapesti kajak-kenu szakedző is díjat kapott: a világviszonylatban is erős magyar kajak-kenu sport kiemelkedő fiatal edzője, tanítványai magyar, Európa- és világbajnoki címeket nyertek. A kajakozás alapjai mellett a sport szeretetét, az alázatot, a következetes, szorgalmas és kitartó munkát is megtanítja. Átvehette a díjat Mező Katalin, a debreceni Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület alapító tagja, tehetségfejlesztő tanár. A pedagógus azt vallja, a tehetséggondozás soha nem lehet anyagi kérdés, sokkal inkább az egyik legfontosabb társadalmi érdek. Keresi és támogatja a tehetséges gyerekeket, akiket kommunikációra, kreativitásra, produktív tanulásra tanít, vagy éppen tudományos pályán indít el. Díjazták Csáki Kálmán szolnoki zeneiskolai kürttanárt, aki az Abonyi Ifjúsági Fúvószenekar karmestereként álmodta meg az Abonyi Fúvószenekari Fesztivált. Kürt- és nyári táborokat, különleges fellépéseket szervez. Tanítványai megszámlálhatatlan díjat nyertek hazai és külföldi versenyeken. Átvette a díjat Szünstein Mónika Erzsébet győri gyógypedagógus, testnevelő, fogyatékkal élők sportolók edzője. Tanítványai számos sportágban értek el hazai és nemzetközi sikereket a Speciális Olimpián. Lengyák György Jenő szombathelyi atlétika edző is díjban részesült, ő egész életét az atlétikának, az edzői munkának szentelte, versenyzői számos hazai és nemzetközi eredménnyel büszkélkedhetnek.

Vármegyénkből is kaptak elismerést

Filep Doina Otília megyaszói fizika szaktanár munkáját is elismerték, a pedagógus a hátrányos helyzetű borsodi térség általános iskolájában tanít és ér el szakmai sikereket. A fizika tantárgy oktatása mellett hátrányos helyzetű diákokkal is foglalkozik, akiket az iskola elvégzése után is támogat. Dömény Krisztián Junior-Prima díjas citeraművészt, tanárt is díjazták. A tehetséggondozás mellett kiemelt figyelmet fordít a sérült és hátrányos helyzetű gyermekekre, akiknek zenei foglalkozást, programokat szervez, versenyekre, konzervatóriumi és zeneakadémiai felvételire is felkészíti őket. Díjban részesült Pátkay László Józsefné drámapedagógus, tehetségfejlesztő tanító, a Magyar Drámapedagógiai Társaság elnökségi tagja. A tanítás mellett önkéntes munkával segíti az iskolát, a kollégáit, az iskola alapítványát. A díj – amely a MOME három tervezőjének munkája – rozsdamentes acél és a hegyikristály-golyó a tanár és tanítvány kapcsolatát szimbolizálja.