Az ózdi Kézenfogva Gondozóház lakóinak vitt ajándékkosár húsvéti kötözött sonkákat rejtett, tormával, valamint színes tojásokkal. Az átadást követően beszélgettek az idősekkel, akik örömmel fogadták a látogatókat és a figyelmes gesztust.

Húsvéti kötözött sonkával, süteménnyel kedveskedtek az időseknek

Forrás: ózd.hu

A terület képviselője keretéből az évszaknak megfelelően mindig igyekszik kedveskedni a szépkorúaknak.

Hagyományos ízvilág

„Az otthon lakói különösen igénylik azt a családias és hagyományos ízvilágot és azt a hangulatot, amelyet igyekeznek a közösség fenntartói is biztosítani. Én képviselőként is mindig gondolok arra, hogy ha lehetőségem van rá, akkor kicsit még szebbé tegyem az ünnepi várakozást. Ezért került így a korábbi évekhez hasonlóan is a húsvéti sonka kosár ide. Jolika néni segítségével, süteménnyel is kiegészült, illetve egy kis dekorációval, hogy örömmel fogyaszthassák a bentlakók” - mondta Farkas Péter Barnabás, területi képviselő.