A szemléletformálásra és a zöld konzultációra hívták fel a figyelmet Miskolcon szerdán. „Nem véletlen a helyszín, ahol állunk, hiszen mögöttünk van a néhai Bogáncs utcai szeméttelep, amelynek területe 2006-ban rekultiváción esett át” – mondta Barta Gábor, a körzet önkormányzati képviselője. A politikus aláhúzta: azóta egy napelempark is működik a területen. „Az elmúlt időszakban a területen üzembe helyeztek egy depóniagáz kinyerőt, amely Miskolc hő- és energiaellátását is segíti.

Fókuszban a zöld energia

Raisz Anikó, környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány célja a fenntartható gazdaság működtetése.

„Ahhoz, hogy egy versenyképes gazdaságot tudjunk hazánkban működtetni, elengedhetetlen, hogy a gazdaság minden területén megkeressük az ehhez szükséges feltételeket”.

Az államtitkár elmondta, hogy a cél az, hogy olyan környezetet tudjanak kialakítani Magyarországon, amelyben maximálisan ki tudják használni a zöldenergia hatékonyságát. „Ilyen típusú innovációkra szükség van, illetve arra is, hogy előre gondolkozzunk, hiszen ezzel gazdasági versenyelőnyre is szert tehetünk” – mutatott rá.

Arról is szólt, hogy a mindennapi és az ipari megoldások esetében is megtalálják a környezetvédelem szempontjából is fontos megoldásokat.

„Magyarországon az elmúlt években 300 ezer hektárnyi területet állítottunk helyre” – mondta. Arra is rámutatott, hogy a teremtett világ védelme azért fontos, hogy a jövő generációjára egy olyan világot hagyjunk hátra, amelyet mi kaptunk.

Konzultációt indítottak

Ismeretes, hogy Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a napokban jelentette be a közösségi oldalán, hogy a kormány online párbeszédben kérdezi meg a polgárok véleményét a zöldenergiáról. Kiemelte, a közéleti munkájukat az együttműködésre alapozzák. Hangsúlyozta: 13 fontos kérdésben várják a véleményeket a napelemektől a rezsicsökkentésen át az elektromobilitásig. A főtanácsadó bejegyzése melletti videoüzenetben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter arról beszél, hogy Magyarország zöldgazdaságot szeretne kiépíteni, ezért folytatják az ipar átalakítását, hogy modernné tegyék.

A jövő zöld

A nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta, Magyarország jövője a zöldenergia. A sikerhez zöldenergiát kell termelni, és azt tárolni kell. Aki ebben jó, az a világgazdaság élére tör, és megnyeri a jövőt, aki kimarad, az lemarad, vesztes lesz, várhat a következő nagy lehetőségre - tette hozzá Nagy Márton, és jelezte, ez a verseny óriási, nemzetgazdaságok és vállalatok között dől el, hogy ki lesz a nyertes. A magyar gazdaság jövője a tét, mert most dől el, hogy hol alakulnak ki Európa zöldipari központjai. „Ha jól döntünk, akkor egy új világgazdasági korszak éllovasai lehetünk” – fogalmazott a nemzetgazdasági miniszter.

Lantos Csaba energiaügyi miniszter a videóüzenetben hangsúlyozta, a zöldenergia a magyar gazdaság jövője. Az elmúlt években komoly mérföldköveket sikerült elérni, bár korábban csak 2030-ra várták, nemrégiben meghaladta a 6 ezer megawattot a naperőművek együttes kapacitása Magyarországon.

„Ha azt akarjuk, hogy hazánk ne maradjon le a világban zajló versenyben, a magyar gazdaság erősödjön, és elérjük klímapolitikai céljainkat, akkor folytatni kell ezt a fejlődést. 2030-ig jelentősen növeljük a napelemes, a szélenergia és a tárolói kapacitást. Minél több zöldenergiát tudunk megtermelni és tárolni, Magyarország annál élhetőbb és fenntarthatóbb lesz” – mondta.

A kérdőívet április 15-éig lehet kitölteni.