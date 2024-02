A város következő ötéves fejlesztési programtervét ismertette Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere meghívott vendégek és a sajtó előtt pénteken a városháza dísztermében.

Hat fejezetnyi ötlet

Dankó Dénes alpolgármester bevezetőjében ismertette: régi hagyomány már, hogy az évek során összegyűjtött ötletekből összeállított városfejlesztési programot jóval a választási kampány megkezdése előtt közzéteszik. Ezúttal egy hat fejezetből álló, mintegy 30 oldalas kiadvány mutatja be azokat a terveket, amelyeket – ha továbbra is a jelenlegi városvezetés kap bizalmat az újhelyiektől az idei önkormányzati választáson – mindenképpen igyekeznek megvalósítani. Ezek az élet szinte minden területére kiterjednek, hiszen tartalmaznak városképi, idegenforgalmi, egészségügyi, szociális, egyházakkal-, civil szervezetekkel kapcsolatos, kulturális, oktatási, valamint közbiztonsági elemeket - sorolta. Az alpolgármester kiemelte: külön fejezetet kapott az úgynevezett „Fiatal Sátoraljaújhely” program, amely azt készíti elő, hogy miként tudja majd birtokba venni a várost a következő generáció.

Tölgyesi Gergely és Dankó Dénes

Ipar, turizmus, borászat

A tervezett fejlesztések részleteit Szamosvölgyi Péter polgármester ismertette. Mint kifejtette, az elképzelt beruházások minden korosztályt érintenek a fiataloktól az aktív korúakon át az idősekig. A polgármester elsőként említette egy új, 80 hektáros ipari park létrehozását, amely – mint közölte - a következő 30 évre meghatározhatja a város ipari fejlesztését, és már az első öt évben 1000-1500 munkahelyet eredményezhetnek az oda érkező beruházások. Megemlítette azt is, hogy Sátoraljaújhely újra szeretne a Tokaj Borvidék központi települése lenni. Ennek érdekében a szőlőtermelést dűlőutak építésével, a borászatot pedig a világörökségi címmel büszkélkedő Ungvár-pincesor, valamint a Zsólyomkai-pincesor további fejlesztésével, rendezvények szervezésével segítenék. Utalt arra is, hogy idén elkészül a Bortemplom felújítása, a sokáig használaton kívül álló ikonikus épület rendkívül sok lehetőséget biztosít majd a borászati és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekhez. A turizmus kiszolgálására két új szálloda is épül, az egyik 50 férőhelyes, a másik pedig egy 100 szobás, négycsillagos hotel lesz – közölte a polgármester.

Tölgyesi Gergely és Szamosvölgyi Péter

Az utóbbi a hegyek között megbúvó rudabányácskai településrészen épül, de a polgármester biztosította az ott élőket: az utakat úgy alakítják ki, hogy a megnövekedő forgalom nem zavarja majd a lakókat. A további elképzelések között említette egy fürdő és élménypark építését, egy hóágyúzható szánkópálya létrehozását, valamint az újhelyi vár teljes feltárását, részbeni visszaépítését. A tervezett turisztikai beruházások között említette a közeli aranybánya látogathatóvá tételét, újabb parkolóterületek kialakítását, valamint egy télen-nyáron használható műanyag burkolatú síugrósánc megépítését.

Egészségügy, infrastruktúra, fiatalok

Szamosvölgyi Péter a helyi és térségi egészségügyről szólva kiemelte: ugyan a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház nem önkormányzati fenntartású, de mivel polgármesterként a potenciális betegeket képviseli, így továbbra is fenntartja magának a jogot, hogy véleményt alkosson az ott folyó gyógyító munkáról megkövetelve a betegek érdekeit szem előtt tartó gondolkodást. Elhangzott: a maga módján a város is szeretne hozzájárulni az egészségügy fejlődéséhez egy nővérszálló, valamint orvoslakások kialakításával, emellett felújítják a háziorvosi rendelőket is. A valamikori Tokaj-Kereskedőház évek óta üresen álló egykori központi épületében rehabilitációs szanatóriumot alakítanának ki a polgármester által ismertetett tervek szerint. Mindezeken túl – mint elmondta - új, 50-60 parcellás kertvárosi lakóövezetet szeretnének létrehozni a hozzá tartozó infrastruktúrával. Egyéb infrastrukturális fejlesztésekről szólva a városvezető beszélt a közvilágítás korszerűsítéséről, az elhasználódott, helyenként 100 éves vízvezetékek cseréjéről, a megújuló energia felhasználásának bővítéséről, és ígérete szerint felújítják a belterületi utakat is. Mindezeken túl építenének egy háromezer ember befogadására alkalmas sportcsarnokot, valamint fiatalok számára társasházat és olcsó bérlakásokat is kialakítanának – közölte Szamosvölgyi Péter.