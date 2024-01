A Füzéri Várgondnokság már 2016 óta üzemeltet egy időképes automatát amellyel időjárási adatokat közvetít, most pedig sikerült bővíteni a rendszert két új időképes kamerával – közölte portálunkkal a várgondnokság. A népszerű időjárás előrejelző oldalon sokan követik ezeket a webkamerákat, amelyek egyebek mellett síterepek, strandok, kikötők, fürdőhelyek, természeti látványosságok, repülőterek és különböző városok közterületeinek aktuális képeit közvetítik a látogatók számára. Úgy tűnik, az ő szívüket is elnyerte a Füzér várából nyíló pazar kilátás, ugyanis huszonkét nap alatt közel tizenhatezer megtekintést produkált a két webkamera. Erről már Horváth Jenő, Füzér polgármestere beszélt munkatársunknak. Hozzátette: a kamerák éjjellátó funkcióval is rendelkeznek, azaz a csillagos égbolt is megfigyelhető rajtuk keresztül. A cikkünkhöz mellékelt képeken is látszik az a gyakori időjárási jelenség, hogy amíg a településen szürke, ködös az időjárás, addig a várban verőfényes napsütés van, és különleges látvány felülről tekinteni a ködös tájra.

Fotó: Palágyi Tibor

A várban elhelyezett kamerák segítségével dél-keletre láthatjuk a hegyközi falvakat, a sátoraljaújhelyi Magas-hegyet és a Zempléni hegységet. Északra a Nagy-Milici hegycsoport magaslik. Éjjel Kassa város fényei tükröződnek az égbolton – sorolta a polgármester. A statisztika szerint karácsony és január nyolcadika és most hétfő között 15900-an látogatták meg a kamerákat, azóta ez a szám bizonyára tovább nőtt.

Önfenntartó vár

A hangsúlyozottan önfenntartó vár - amit az önkormányzat által létrehozott várgondnokság üzemeltet – minden lehetőséget megragad, hogy az elmúlt évtizedben jelentős felújításon átesett erődítményt népszerűsítse.

Fotó: Palágyi Tibor

Korábban az egyik legnépszerűbb ausztrál utazási iroda ajánlotta az utazni vágyók figyelmébe, mint különleges európai célpontot. Horváth Jenő szerint voltak is már ausztrál vendégeik azóta. Tavaly ősszel pedig a Microsoft Bing internetes keresőoldal szerepeltette a várat a kezdőoldalán két napig. A keresőoldalt világszerte több mint százmillióan használják. A polgármester szerint az Időkép kamerái is vélhetően sok potenciális látogatót ösztönöznek arra, hogy ellátogassanak a várba, vagy részt vegyenek valamelyik rendezvényükön. Meglátása szerint ha hozzájuk több látogató érkezik, az a térségnek is jó, hiszen a vendégek más látnivalókat is megnéznek, a boltban vásárolnak, a térségben működő éttermekben ebédelnek, vagy vacsoráznak. Horváth Jenő hozzátette: szeretnék fejlesztéseiket tovább folytatni, valamint készülnek az ötszáz éves évfordulójára annak, hogy a mohácsi csata után egy évig a várban őrizték a magyar szent koronát. Ez 2026-ban lesz. A vár látogatottsága évente 70 és 80 ezer között mozog.