22. alkalommal rendezték meg a digitális marketing szakma legrangosabb hazai eseményét, ’Az Év Honlapja’ pályázatot, melynek ünnepélyes díjátadójára 2024. február 7-én a Magyar Marketing Szövetség által szervezett MARKETING TRENDFORUM szakmai konferencia keretében került sor Budapesten. A Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat által szervezett versenyre 30 kategóriában rekord mennyiségű, 287 nevezés érkezett. A szakmai zsűri 88 pályaművet díjazott.

A bírálati szempontok közé tartozott a felhasználói élmény, a kreativitás, a dizájn és a reszponzivitás. A zsűri ezenfelül nagy figyelmet fordított a kategóriának megfelelő tartalomra is.

Átlátható, esztétikus

Turizmus kategóriában 16 nevezés érkezett be, Köztük a MIDMAR Kft. által benyújtott pályamű is. A versenytársak között volt többek között Hortobágy, Székesfehérvár, Vác vagy Keszthely pályázata is. A rangos szakmai megmérettetésen a MIDMAR Kft. Minőségi díjat nyert Miskolc hivatalos turisztikai weboldalával, a hellomiskolc.hu-val, tájékoztatta portálunkat a boon.hu-t Miskolc önkormányzata.

Tóth-Bodnár Krisztina és Hetei Boglárka vették át a díjat

A zsűri így értékelte a weboldalt:

„Felhasználói oldalról nehéz megközelíteni egy virtuális felületet, de nekik sikerült. Átlátható, esztétikus honlapot hoztak létre, megkapó fotókkal. Vonzó, informatív, figyelemfelkeltő és nem utolsósorban logikus. Ezek az összetevők teszik csábítóvá a várost, amit képviselnek. A remek weboldal megjelenése, interaktivitása, frissessége minket is arra ösztönöz, hogy ellátogassunk ebbe a nagyszerű városba. A Minőségi díjat büszkén adjuk át Hello Miskolc - Miskolc hivatalos turisztikai weboldalának.”

A díjat Tóth-Bodnár Krisztina ügyvezető és Hetei Boglárka, marketing munkatárs vette át. A díjazottak teljes listája ITT érhető el.