„Emellett pedig folytatódik az ovi suli is januárban, aminek természetesen nagyon örülünk” – emelte ki az intézményvezető. – „Ezt a programot a 2022/23-as tanévben indítottuk el a nagycsoportos óvodásoknak. Felkészítjük őket az iskolás évekre, természetesen legelőször az első osztályra. Mivel jól bevált az elmúlt évben és egy remek első osztályunk lett, így idén is elkezdtük, amit tavasszal is folytatunk” - mondta el az ovi suliról Tőzsér László.

Hozzátette, a gyerekek hetente vesznek részt a különböző foglalkozásokon. Ilyen például a Move your body nevezetű program, melyben az angol és sport keveredik, valamint táncházzal is kedveskednek. A képzőművészet és a rajz bevonásával a színek is életre kelnek náluk, illetve matematikai délután segítségével a tantárgy első lépéseit fedezhetik fel a gyerekek.

Sikerült spórolni

A téli szünet hosszúsága hozzásegítette ahhoz az intézményeket, hogy tudjanak spórolni.

„Minden hónapban monitorozzuk ezeket az adatokat, így azt kell mondani, hogy igen, sikerült spórolni. Mivel volt egy-két sporteseményünk és egy szilveszteri, ezért hetente is megvizsgáltuk ezeket az adatokat, amely rámutatott arra, hogy valóban tudtunk takarékoskodni. Hozzá kell tenni, hogy ebben az is segített, hogy a december még nem volt olyan hideg, mint amire számítottunk” - hangsúlyozta Tőzsér László.

„A hosszabbra nyúlt téli szünet lehetőséget adott a tanulóknak, pedagógusoknak az aktív pihenésre is a decemberi ünnepi tempó után iskolánkban is. A felmerült karbantartási feladatokat, nagytakarításokat sikerült elvégezni, befejezni a saját dolgozóinkkal, illetve a Szerencsi Tankerületi Központ szakembereivel” - mondta el Tiszlavicz Csaba, a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetője.

Mindig fontos ez a pár hét

„A januári 8-i kezdés, folytatás egyik kiemelt eleme, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény alapján a köznevelési intézményben foglalkoztatott alkalmazottak jogállása 2024. január 1-jétől megváltozott. Ezért fontos a számunkra is az új szabályok alkalmazása, szerződések pontosítás, feladat az Oktatási Hivatal által vezetett köznevelési információs rendszer alkalmazotti nyilvántartásában ennek az új jogállásnak a törvény szerinti precíz átvezetése, rögzítése” - emelte ki az intézményvezető.

Hozzátette, mint ahogy minden intézményben, kiemelt feladataik közé tartozik a tanév első félévének zárásához szükséges előkészülés, egyeztetések, felkészülés a hivatalos zárásra, majd a tanulók, szülők értesítése az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Illetve készülnek a középiskolákba készülő tanulók felkészítésére is, hiszen ők január 20-án írják a központi írásbeli felvételit magyarból és matematikából.

A központi írásbelire is készülnek

„Nagy örömmel készülünk a Szerencsi Tankerületi Központ segítségével, pályázati támogatásból megvalósult „okostanterem” használatára, melynek segítségével XXI. századi digitális környezetben fejleszthetjük a tanulók és a kollégák digitális kompetenciáit, tudását” - emelte ki portálunknak az iskola intézményvezetője.

A következő nagyobb szünetre egészen március 28-ig kell várni.

A tavaszi pihenő előtti utolsó nap március 27. a szünet utáni első nap pedig április 8-a.

A végzős középiskolásoknak 2024. május 3-án ér véget a tanév, majd elkezdődik számukra az érettségi időszak, a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban pedig 2024. május 31-én kell utoljára menni. A közoktatási intézményekben 2024. június 21-e lesz az utolsó tanítási nap, a szakképzésben pedig június 14-én.