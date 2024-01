Már több mint egy éve, tavaly decemberben adták át az Y-hidat, amelyen keresztül gyorsabban el lehet jutni Martinkertvárosba, Szirmára. A hídon gyalogosforgalom is van, ahová a tervek szerint lifttel is fel lehetne jutni - így a mozgásukban korlátozottak is használni tudnák - , ez azonban a mai napig csak álom. A lift ugyan létezik, de nincs üzemben. Mi az oka? A kérdést az építtető (az azóta megszűnt Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., NIF Zrt.) jogutódjának, az Építési és Közlekedési Minisztériumnak (ÉKM) tettük fel. Válaszuk szerint a lifteket az ÉKM üzemképes állapotban adta át a leendő üzemeltető, a miskolci önkormányzat részére, így "azok üzemeltetésével és használhatóságával kapcsolatban az önkormányzat az illetékes".