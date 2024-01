Az Észak-Magyarország riportere beszélt a helyiekkel is. Akik, mint írta: optimisták.

"De az is lehet, hogy egyszerűen csak lokálpatrióták. Nem mondanak rosszat lakhelyükről, igaz, nevüket sem adják a nyilatkozatukhoz. Szerintük Tapolca parkosítása az elmúlt évben szépen haladt. Sok elegáns szálloda is épült a környéken, és a termálfürdő is szép, európai színvonalú. A strand azonban botrányos - mondta az egyik itt lakó. Ráférne egy alapos felújítás. Ja, és persze az élelmiszerellátás. Igazából négy kis üzlet próbálja ellátni az itt lakókat élelemmel. Sokan úgy gondolkodnak, hogy minek ide egy nagy ABC, az emberek úgy is a bevásárlóközpontokban oldják meg a nagy vásárlásokat. De van olyan is, aki nosztalgiával emlékszik vissza a Junóval szembeni élelmiszerboltra, ahol mindent lehetett kapni, és nem utolsósorban itt volt helyben."