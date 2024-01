Aprólékosan épült fel

Izgalmas alkotómunka volt, így jegyezték meg mindketten.

„Mi is csodálkozva szemléltük, hogy felmosó rongyokat mártogattak cementbe, és abból alakítanak ki valamit, szóval nekünk is meglepetés volt nagyon sok mozzanat. Amikor elkészült, és lefestették és csillámporozták, amikor előbukkant ezekből az anyagokból a Lillafüredi vízesés, az elmondhatatlan érzés volt” – jegyezte meg Csűriné Ficsura Andrea. „Ez csak egy része a villamos belsejének, de ilyen aprólékosan épült fel az egész, és azt gondolom, hogy minden kolléga hozzátette a maga ötletét.

Most lekerülnek majd a díszek, de a hölgyek elmondták, hogy néhány dísz biztosan visszaköszön majd a következő adventi villamoson is, hogy így is biztosítsák a folytonosságot. De részleteket ezzel kapcsolatban – hiába kérdeztünk – nem árultak el. Azt viszont megosztották, hogy a díszeitől részben megfosztott 202-es pályaszámú miskolci Tátra villamos ezek után nem kerül majd forgalomba, hanem a remízben várja a következő új „téli ruháját”.

Gadnai-Bodnár Éva kiemelte, hogy körülbelül 20-25 ember munkája van a 2023-as villamosban, és közülük voltak olyan munkatársak, akik már szeptemberben elkezdtek bizonyos részein dolgozni. Igazi csapatmunka alakult ki. Volt, amikor késő estig dolgoztak, és még az étkezésre szánt időt is lerövidítették úgy, hogy együtt vacsoráztak helyben, gyorsan. Az utolsó perceket, órákat is kihasználták, hiszen voltak olyan díszek, melyek szinte a kigördülés előtt érkeztek meg.

Összhang és harmónia

„A nehézség abban áll, hogy minden évben nagyon későn körvonalazódik az üzletek, boltok karácsonyi kínálata, díszek és dekorációk tekintetében. Rövid az az időszak, amikor szemezgethetünk a karácsonyi kínálatból, még a nagykereskedőknél is. És annak méretben, színben is passzolnia kell, valamint stabilan rögzíthetőnek kell lenni a kigondolt helyre” – nyomatékosították a hölgyek.

Most elhatározták, hogy az idén minden héten szánnak rá időt, hogy gondolkodjanak a leendő adventi szerelvényről, így felkészülten állnak a beszerzések elé, ami általában szeptember környékén kezdődik. Most voltak kétségeik, hogy a mézeskalácsházikó-koncepció népszerűségét meg tudják-e haladni, de a tapasztalat azt mutatta, hogy igen. Bár minden évben úgy gondolják, hogy az előző évit már nem lehet felülmúlni, de a valóság mindig mást mutat – számoltak be a hölgyek.

„Ha begördül majd utolsó útjáról a szerelvény, összefoglaljuk majd a tapasztalatokat, hogy esetleg mit kell finomítani vagy mit hiányol az utazóközönség” – mondta az operatív igazgató. „Így már most is van a tarsolyunkban olyan ötlet, amit már feljegyeztünk, és biztosan be fogjuk építeni a 2024 adventi villamosának kialakításába”.

Letisztult hatás

„Számos visszajelzést kaptunk a facebook oldalunkon és az ügyfélszolgálati irodánkban az utasoktól, melyeket igyekszünk majd figyelembe venni. Az előző évek csillogását, most mattra cseréltük, ezért féltem, hogy ezt hogyan fogják fogadni az emberek, de szerencsére Miskolc lakosságának most pont erre volt szüksége. Ez a letisztult hatás, nagyon nagy sikert ért el” – mondta Csűriné Ficsura Andrea.

Az adventi villamos látogatóközönségéről a hölgyek elmondták, hogy minden korosztály megfordult a járművön. Voltak a telephelyen nyugdíjas csoportok, hogy minél alaposabban szemügyre vehessék az apróbb kiegészítőket, de voltak iskoláscsoportok, családok is szép számmal.

„Nálunk már hagyomány, hogy minden évben első körben a kollégákkal és családjaikkal gördül ki a szerelvény a kocsiszínből, és így volt ez most is” – emelte ki Csűriné Ficsura Andrea.

Majd mindketten arról is beszámoltak, hogy az sem volt ritka, hogy a látottak annyira elbűvöltek valakit, hogy az utazást pár megállóval meghosszabbította, mert elfelejtett leszállni.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.