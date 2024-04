A rendes érettségit megelőzheti előrehozott érettségi, az intézmények szerveznek próbaérettségit, de hiába szereznek némi vizsgatapasztalatot a végzős diákok, mégis van bennük izgalom – derül ki a Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium öt diákjával folytatott beszélgetésből.

Speciális helyzetben vannak, nyolc éve a gimnázium tanulói, gyerekként érkeztek az intézménybe, és most furcsa belegondolniuk, hogy a jövőben nem ez az iskola lesz a második otthonuk. Mind az öten túl vannak már a kötelező nyelv érettségin, angol nyelvből előrehozott vizsgaként teljesítették, négyen közülük emelt szinten. Vaszily Léna a diákönkormányzat elnöke és osztálytársa, Béres Emma a Miskolci Egyetemen nemzetközi gazdálkodás szakra jelentkeztek.

Buzsik Boldizsár és Menyhért Emma Anna pedig szintén a Miskolci Egyetemen képzelik el a következő éveiket, a jogász képzést jelölték meg felsőoktatási jelentkezési lapjukon. Labant Áron művészi pályára készül, klasszikus ének alapszakra felvételizik, majd operaénekes mesterszakon tervezi folytatni a tanulmányait. Magántanárok segítségével készül a speciális művészeti felvételire.

Van aki a törit, van, aki a matekot szereti

Menyhért Emma történelemből emelt érettségire készül, magántanárhoz is jár, de nem az érettségi miatt, egyébként is nagyon szereti a tantárgyat és élvezi a plusz órákat – meséli. Boldizsár szintén emelt történelem érettségire készül, ő nem jár külön tanárhoz. Elmondja, hogy barátokkal, csoportosan is készülnek az érettségire. Úgy érzi, hogy ha egy héttel hamarabb kezdődnének a vizsgák, még nem állna készen, körülbelül 80 százalékos a felkészültsége – teszi hozzá.

A matematika érettségi általában mumus minden érettségiző számára, idén azonban a magyar miatt is nagyon izgulnak, bár a tanáraik igyekeztek őket felkészíteni az új típusú magyar írásbeli feladatsorra.

A matektól nem tart

Béres Emma az egyetlen, aki azt mondja, hogy a matek az egyetlen tantárgy, amitől nem tart, a humán tantárgyakkal kapcsolatban kevésbé magabiztos. Matematikából szervezett nekik próbaérettségit a gimnázium és az utolsó hetekben annak az eredménye alapján súlyozzák a tanáraik a feladatokat. Az iskola órarenden kívül is biztosít számukra matematika érettségi felkészítést, aminek a lehetőségével mindannyian élnek. Az ötödik, szabadon választott érettségi tantárgy Lénának és Menyhért Emmának a hittan, amiből egész évben volt külön felkészítő órájuk.

Béres Emmának a digitális kultúra, Áronnak az olasz nyelv, Boldizsárnak pedig sportolóként – a DVTK kézilabda játékosa – a testnevelés a választott tantárgya. A testnevelés érettségi elméleti és gyakorlati részére is a testnevelő tanára készíti fel, külön foglalkozik vele.

„Úgy gondolom, hogy a Fráterben hatalmas alap tudást kaptam az évek alatt, így az érettségi előtti utolsó időszakban a felmerülő hiányosságaimat pótolom és általános ismétlést tartok”- egészíti ki Léna diáktársai szavait.

Az érettségi előtti hét izgalmai

Alig több, mint egy hét múlva kezdődik az érettségi időszak, de előtte még az utolsó gimnáziumi hetük eseményei tartják őket lázban. Hétfőn, az utolsó iskolai áhítatukon a gimnázium iskolalelkésze és tanáraik, diáktársaik áldással engedik őket útjukra. Minden tanárukat az utolsó együtt töltött óra után egy személyre szóló dallal kísérik fel a tanári folyosóig, ezek igazán megható pillanatok – mondják. Kedden a ballagási próba után szerenádozni mennek, csütörtökön pedig bolondballagás keretein belül lazítanak egy utolsót közösen a ballagás és az érettségi előtt. A ballagásuk pénteken délután lesz, az iskolából átsétálnak a Minorita plébániatemplomba, ahol egy megható szertartás keretében végleg elbúcsúznak a középiskolai éveiktől.