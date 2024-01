Többek között maga mögé utasította Belgium, Csehország, Szlovákia, Ausztria, Lengyelország, Németország és Horvátország adventi, karácsonyi villamosait.

A miskolci szerelvény mögött a második helyen a csehországi Plzeň városának járműve végzett. Egy közlekedési baleset miatt az első villamos díszeit, lámpáit, fényeit áthelyezték egy KT8D5.RN2P villamosra, amelyet piros krémes retró festéssel pompázott.

Plzen villamosa lett a második | Forrás: mhd86.cz

A harmadik helyen Olomouc városának villamosa végzett, amely most először jutott be a top háromba. A városban két járművet is feldíszítettek erre az időszakra.

Olomouc villamosa lett a harmadik | Forrás: mhd86.cz

A negyedik helyet Ostrava szerezte meg a "karácsonyfájával" egy Škoda 39T-vel, az ötödik a lengyelországi Poznań lett. A magyar városok közül Budapest a 6. lett, míg Debrecen a 10.