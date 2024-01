Kérdés, lehet-e DAM City

Korábban szó volt arról, hogy a város bizonyos DAM City megvalósításában gondolkodik a terület hasznosítása kapcsán. Fedor Vilmos polgármesteri megbízott beszélt erről egy 2022 márciusi fórumon. „Úgy tudnánk helyreállítani (a területet), ha megpróbáljuk belakni, ha kinyitjuk a kapukat, elkezd élni a terület. Első lépésként sok civil szervezettel, fiatal művészekkel”, fogalmazott. Ennek kapcsán is érdeklődtünk most a városházán, lehet ez is egyfajta megoldás, és ezt a választ kaptuk: „A DAM City gondolata csaknem 15 évvel ezelőtt fogalmazódott meg, néhány városi tanulmány is említi. A lényege, város a városban, azaz nem felszámolni a DAM területét, hanem új funkciót találni az épületeknek, a területnek. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a területen belüli tulajdoni viszonyokat rendezni lehessen. Fedor Vilmos ezekről az elképzelésekről beszélt 2022-ben, a korábbi terveket továbbgondolva. A tulajdoni viszonyok rendezetlensége miatt azonban ez csak hosszú távon valósulhat meg", írták.