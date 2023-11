- De nem kellett karaktereket átírni, legóként sikerült illesztgetni anélkül, hogy vért izzadtunk volna. Aztán valahogy összeállt, ami mögötte van, a városdráma, a város traumája, ahogy ez történt, ahogy tönkrement a nehézipar, és nem jött helyette semmi. Ha nem vagyunk acélváros, akkor mi vagyunk. Ott állunk identitás nélkül, és ez még ma is így van. Ezek a kérdések egymás után érkeztek meg a közös gondolkodás során, és eleve idő kellett, hogy rádöbbenjünk ennek a traumának a mélységére. Talán az is kellett, amit egy pszichológus barátom mondott, hogy a 90-es években a pácienseinek a többsége valamilyen módon kötődött a gyárhoz. Amikor végre befejeztük, megmutattam Fagyinak, (Fandl Ferenc színész, az előadás későbbi rendezője - a szerk.) ő volt az első színházi olvasója, aki a legnagyobb megdöbbenésemre rögtön látta a szövegben, hogy valami ilyesmit keres.

Elfogyott az összes jegy

Amikor beadták a pályázatra a művet, álmunkban sem gondolták volna, hogy nyerni fognak. 200 pályamű érkezett be, ők meg nem írtak drámát soha korábban, a költészet felől, a szerkesztés felől érkeztek, mint ahogy az író fogalmaz, úgy érezte, olyan, mintha kenyai futókkal kellene maratont futnia. Az első díj úgy érzi, szintén sorsszerű. Napvilágra kellett kerülnie a drámának, így kellett történnie. S hogy hogyan tovább? A játékszínbeli premier előtt elfogyott az összes jegy, ezt csodálatosnak érzi. A bemutató siker volt, bízik benne, hogy lesz folytatás.

- Az lenne a legcsodálatosabb, ha sok miskolci láthatná, olyan is, aki csak elmegy a gyár mellett a villamossal, busszal, olyan is, aki ott dolgozott, vagy anyukája, apukája ott dolgozott, hogy valamilyen ponton megérintse, megfogja ez, hiszen ez a mi életünk. És gondolkodnunk kell. Mert maga a darab is felvet egy megoldást, hogy mit lehet ezzel kezdeni.

Organikus megoldás, amit lehet irányítani is

- Mert hány éve beszélünk erről. Valószínű, tényleg nem az a válasz erre, hogy majd sok száz milliárd forintból az egészet eldózerolják, kicserélik a földjét, és csodálatos beruházási terület kerül majd a helyére, mert nem így lesz. Hanem mint amit a dráma is kínál, egy organikus megoldás, amikor visszaveszi a természet, ami az övé. Ezt lehet irányítani is. Olyat képzelnék el, mint ami a Factory története: odaadni hasonló kis közösségeknek. Ha örökbe adsz egy csarnoképületet, akkor fel lehet a betont törni, ha ezt kertész segíti, akkor virágokkal fel lehet öltöztetni. Pár év múlva úgyis a legfontosabb lesz a zöld meg a kék. Ami ha nem lesz nekünk, akkor nagyon nagy bajban lesznek a gyerekeink, meg az utánuk jövő miskolciak. Igazából így gyógyulna be a sebhely.

A szerző szerint jó lenne, ha a téma valamilyen módon a köztudatba kerülne, akár a darab kapcsán. És tudjunk mit kezdeni vele végre.

- Mi, a vasisten gyermekei - mondja még. Megjegyzi, úgy tudja, legalább tíz előadást tervezett vele a színház, talán, lesz igény rá a miskolciakban. Lehet belőle bérlet, megnézhetik a gyerekeink. Ha nem így lesz, azt is elfogadja, de olyan jó lenne, ha magunkénak tudnánk tenni, legalább egyes elemeit.