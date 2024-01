Sokáig megbénította a különböző társulások életét a 2020-as járvány, így a város legmagasabb pontján működő néptáncegyüttes is kénytelen volt egészen mostanáig kitolni jubileumi műsorának időpontját, amit már fennállásuk hetvenéves évfordulóján kellett volna bemutatniuk.

„Próbálni sem lehetett annak idején, úgyhogy nem kockáztattunk – mondta el Tóth Tibor művészeti vezető. – Mostanra már visszaállt a rend, keddenként és csütörtökönként este 6-9-ig vannak a foglalkozásaink az Avastetői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola épületében. Fellépéseink megyeszerte vannak, fenntartó hiányában pedig ezekből az alkalmakból élünk. A közösség kiváló, még próbákon kívül is összejárunk. Most mintegy nyolcvan táncos állt színpadra, a jelenlegi felnőtt együttesünk harmincöt fős, de van utánpótlásunk is. Az összes Kárpát-medencei táncot igyekeztünk belecsempészni a műsorunkba.”

Régebbi tagokat is bemutattak

Az est vetítéssel kezdődött, majd Tóth György korábbi művészeti vezető elmondta, ezeken a felvételeken korábbi tagjaik is szerepeltek.

„Nagy hálával tartozunk nekik, hiszen az ő örökségüket próbáljuk tovább vinni. Hetven év nagy dolog egy együttes életében. Több száz táncosa és sok vezetője volt a csoportnak ez alatt az idő alatt. Reméljük, hasonló színvonalon végezzük tevékenységüket, mint a korábbiak.”

A kalocsai, bodrogközi, magyarbődi, nyárádselyei, kalotaszegi, somogyi, szlavóniai, lakócsai, szilágysági, galgamenti, szatmári, mezőségi és vajdaszentiványi táncok mellett oláhos, verbunk és csárdás is látható volt a színpadon.