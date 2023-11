Ősszel kezdődnek el a segélyszervezeteknél a nagy adományozási akciók. November pedig a hajléktalanellátásban már krízisidőszak, ezért elfogadják a ruhaadományokat is. Utánajártunk, hogy ha valaki használt ruhaneműt szeretne eljuttatni rászorulókhoz Miskolcon, hová fordulhat.

A Máltaihoz bármikor

– Szinte mindennap, hétfőtől vasárnapig 10–16 óráig fogadjuk a ruhaadományokat miskolci központunkban, az Árpád utca 88. szám alatt, ahol ruharaktárunk is található. Ide bárki hozhat be adományt előzetes egyeztetés nélkül, és a kollégák átveszik. Persze jobban örülünk neki, ha hétköznap jönnek az adományozók – nyilatkozta szerkesztőségünknek Brahó Zsuzsanna, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Csoportjának vezetője. – A hétvégével kapcsolatban érdemes diszpécserszolgálatunk telefonszámán, a 06-46-530-268-on előre egyeztetni. Vannak önkénteseink, akik bejárnak hozzánk, és szortírozzák, válogatják a ruhaneműket. Az adomány­osztó helyiségben pedig polcokra pakolják föl a használható darabokat. Kérjük, hogy csak tiszta és még használható ruhát hozzanak be! Leginkább olyat, amit még az adományozók is fölvennének, csak már kinőtték, vagy nem szeretik. Amiből hiányunk van, az a gyermekruha. Karácsony előtt plüssállatot és játékot is átveszünk. Az adománykérők hétfőtől csütörtökig érkeznek leginkább Miskolcról, de néha még távolabbi településekről is. A maradékot pedig összegyűjtjük és vidéki segélyszervezeteknek adjuk tovább, amelyeknek nincs lehetőségük a gyűjtésre.

A takaró is jól jön

A Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete is fogad adományban ruhákat: télieket.

– A mi profilunk inkább az élelmiszeradomány-gyűjtés, de lényegében egész évben fogadjuk a ruhaadományokat is – tájékoztatott Ficsór-Kis Alicia, a Magyar Vöröskereszt vármegyei szervezetének kommunikációs munkatársa. – A hajléktalanszállóinkon, illetve a miskolci önkéntes központunkban, a Sarolta utca 18. szám alatt hétfőtől csütörtökig 8-tól 16 óráig, pénteken 8-tól 13:30-ig veszünk át az évszaknak megfelelő, tiszta, jó minőségű ruhát. Amennyiben nagyobb mennyiségű ruháról van szó, akkor érdemes előtte telefonon időpontot egyeztetni munkatársainkkal a 06-46-504-264-es számon.

A Napfényt az Életnek Alapítvány már célzottan a krízis­időszakra készül.

– Mivel hajléktalanszállónk mellett, ahol férfiakkal foglalkozunk, utcai gondozószolgálat is működik, ezért különösen most szívesen fogadunk férfiruhát, vastag kabátot és takarót, plédet, matracot is. Női ruhára kevésbé van szükségünk. Azt inkább csak hajléktalanmelegedőnkben és 24 órás egészségügyi centrumunkban tudjuk hasznosítani, mert a betegszobába hölgyek is betérnek – tudatta velünk Kádár Pál, a Napfényt az Életnek Alapítvány szociális munkása. – Kérjük, hogy csak kimosott, jó minőségű ruhát hozzanak be előzetes időpont-egyeztetés után, amelyet a 06-46-324-525-ös számon lehet megtenni. Gondozottjaink konkrét szükségleteiről is itt tudunk tájékoztatást adni.

Az egyház is átveszi

A segélyszervezeteken kívül más útja is van a ruhaadományozásnak a vármegyeszékhelyen. Például a Nyilas Misi Ház Adományboltjában, a Kossuth utca 13. szám alatt régóta fogadnak használt, de még jó minőségű, tiszta ruhát.

– Nyitvatartási időben, hétköznapokon déltől este hatig bármikor lehet hozni ruhát, amelyet rászoruló családoknak juttatunk el, és pénzadományt is elfogadunk mellé. Mindazonáltal kérjük, hogy a lelkészi hivatallal előzetesen egyeztessenek időpontot a 06-46-508-724-es telefonszámon – mondta Meleg Attila, a házigazda Miskolc-Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora. – Ruhából kéthetente körülbelül 30-50 zsáknyit adunk tovább szeretetszolgálatoknak. A másik részét pedig gyülekezetünkkel kapcsolatban álló szegény családoknak juttatjuk el. Összességében, akár száz ilyen család is összejöhet szerte a vármegyében. Játékot szintén fogadunk adományban, viszont használt könyvet már nem, mert több tonnát szállítottam el!

Azok számára pedig, akik csak szeretnének megszabadulni rossz minőségű textíliáiktól, a hulladékudvarok és a ruhakukák állnak rendelkezésre. Az ezzel kapcsolatos helyi lehetőségekre később visszatérünk.