Előzetesen annyit tudtunk meg, hogy egy helyi lakos rendőrre támadt, ezért a rendőr használta a fegyverét. Felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak büntette miatt indult eljárás az ügyben a Debreceni Regionális Nyomozóügyészségen. Az elkövető jelenleg sérüléséből gyógyul, így nem kihallgatható.

A helyszínre utaztunk és a környékbeliektől érdeklődtünk.

Összetörte a berendezést

- Viszonylag messze lakom attól a háztól, ahol az elkövető él. A férjemmel aludtam, amikor az eset történt olyan hajnal 3 óra körül, így a lövöldözésre nem ébredtünk fel. A lányomtól értesültem a részletekről, aki a negyedik-ötödik házban lakik tőle – nyilatkozta kollégánknak Angyal Mihályné. - A szomszédok riasztották a rendőröket, mert hallották, hogy dühöng mellettük az illető, és mindent összetör a házában. Többek között a bojlert is, ezért a berendezés vizes lett. Nagy károkat csinált. Benzinnel is belocsolta a bútorokat, és ha meggyújtotta volna, a mellette lakó kis gyermekeket is életveszélybe sodorhatta volna.

A rendőrök szabályosan betörtek hozzá a házba, az ablakon másztak be hozzá, és gázsprével elkábították. Még így is muszáj volt lábon lőniük önvédelemből, mert agresszívvá vált és kés volt nála.

- Egyszerűen elborult az agya, sőt később még a saját edelényi testvérét sem ismerte fel. Pedig azt mondta a rendőröknek, hogy egy nagy csomó orvosságot szed. A helyszínelés közben a szomszédos házakat is lezárták két oldalról. A lányomékat vásárolni sem engedték el. Egyébként ismerem az elkövetőt, 45-46 éves férfi, és egyedül lakik a falu legalsó utcáján egy házban, amit örökölt. Nagyon rendes, nem iszik, csak rendszeresen kellett volna szednie a gyógyszerét. Azt mondják a falubeliek, hogy már kétszer-háromszor előfordult, hogy bedurvult, mert nem ment el havonta Miskolcra injekciókúrára. Ezt leszámítva nem akadt vele semmi gond, az önkormányzatnál és az óvodában is dolgozott közfoglalkoztatottként, mint fűtő. Sajnáljuk őt, bár nem halt meg, megműtötték és fel fog gyógyulni a sérüléseiből. Remélem, hogy teljesen felépül!