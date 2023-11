boon.hu PODCAST 1 órája

Nincs kőbe vésve: bármikor választhat másik szakmát

Szerencsés, aki egész életében ugyanazt a munkát végzi és még szereti is. De valljuk be őszintén, a legtöbben életünk folyamán többször is váltunk munkahelyet, sőt néha szakmát is.

Csépányi-Fürjes Mária motiváló, coach

A pályaválasztásban az általános és középiskolás fiatalokat tanáraik és szüleik segítik többnyire. Azonban ha bizonytalanságot éreznek, fordulhatnak más szakemberhez is. Csépányi-Fürjes Mária motiváló, coach a Kötelék című podcast vendégeként elmondta, hogy mi az, amiben ő tud támpontokat adni, hogy a fiatalok a lehető legjobb döntést hozzák meg továbbtanulásukat illetően. A coach felhívta a figyelmet arra is, hogy ha elkezdte a fiatal az egyetemet és már választott szakot, de 1-2 év múlva kiderül, mégsem erre vágyott, nem neki való, akkor sincs semmi baj. El lehet kezdeni valami mást. Csak ne maradjon benne valamiben, amit nem szívesen csinál, mert akkor boldogtalan lesz később. És az is kiderül, hogy felnőtt korban sem késő váltani, ha nem érzi jól magát az ember a munkahelyén vagy az adott szakmában, amiben dolgozik. Egyébként elég gyakori, hogy ötvenéves kor felett - az úgynevezett "B" oldalon - jön el ez a pillanat. Amit szokás életközepi válságnak is nevezni, de ez semmiképpen nem egy válságos helyzet Mária szerint, csak egy megoldandó feladat saját magunkkal. Csépányi-Fürjes Máriával a szerkesztő-műsorvezető, Nagy-Hankó Krisztina beszélgetett.

