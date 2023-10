A seregszemlét Veczán Pál evangélikus lelkész álmodta meg, halála után az alapító nevével fémjelezve özvegye, Veczán Pálné Judit élteti.

Az első alkalom megszervezése kapcsán Veczán Pálné elmondta, 1994-ben kereste fel a férje Stehlik Ágnest, az akkori Kulturális Menedzseriroda vezetőjét, hogy segítsen neki álma megvalósításában; olyan hangversenyek megszervezésében, ahol a város gyülekezeteinek kórusai bemutatkozhatnak, s mindezt felekezeti hovatartozás nélkül. Először Egyházi Kórusok Találkozója volt a program címe.

Az első évben az alapító együttesek a Tiszáninneni Református Egyházkerület Ifjúsági Kórusa Szűcs Sándor, a Katolikus Gimnázium Leánykara, Regős Zsolt, a Forrás Kamarakórus Balásné Molnár Ildikó, a Szent Ferenc Kórus, Weltler Teréz, a Mindszenti Énekegyüttes Gergely Péter Pál vezetésével mutatkoztak be, Szuhánszki Tamás - Judit emlékei szerint - a metodista énekkarával énekelt. Ezek az együttesek azóta állandó résztvevői a kórustalálkozónak, bár a nevüket sok esetben megváltoztatták. A kórusok száma egyre gyarapodott, egy év múlva már 13, az idei évben 24 kórus mutatja be tudását.

Miután egyházzenei kórustalálkozóról van szó, csakis szakrális műveket énekelnek a kórusok. Férje halála után 2004-ben a Miskolci Kulturális Központ igazgatója, az azóta elhunyt Tánczos Tamás igazgató javaslatára Veczán Pál Egyházzenei Találkozó lett a rendezvény neve. Így felekezeteken kívüli kórusok is jelentkezhetnek, bár erre még nem volt példa.

Az idei kórustalálkozó kapcsán a rendezvény éltetője elmondta, négy helyszínen lesz hallható, látható a program. De miután nulladik napjuk is van immár öt éve, a Zsoltáréneklő verseny október 11-én 8:45-kor kezdődik el a Fráter György Katolikus Gimnáziumban és a Zárdakápolnában négy korcsoportban: óvodásoktól az érettségiző fiatalokig.

A részletes program a rendezvény Facebook odalán olvasható.