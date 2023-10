Október 23-tól november 5-ig rémísztgetnek a miskolctapolcai parkban. Találkozhatnak a családok a világhírű bűvésszel, Matteo Cammisával, aki egy rémisztő Kids Magic Show-val készül erre az alkalomra. Mindemellett egy boszorkányházba is betekinthetnek, ahol mondókákkal lekenyerezhető a boszi egy kis édességért cserébe.

Október 29-én az Avalon halloween ikonikus főprogramjaként egy jelmezversenyen is megmérettethetik magukat a látogatók. Ilyenkor a legkreatívabb és leghorrorisztikusabb kosztümöket pontozza és díjazza a zsűri, és akár már csecsemő kortól egészen a szülőkig, nagyszülőkig mindenki részt vehet rajta.

Dermesztő hangulat

A játszóparkon kívül a park gokartpályáján is megelevenedik a dermesztő halloweeni hangulat. A Hell Kartban éjszakai futamon vehetnek részt a vendégek, ahol speciális megvilágítást kap maga a pálya és a gokartok is. A versenyzés extrém dekorációval és fényhatásokkal válik majd rettentően izgalmassá.

A kikapcsolódási és szórakozási lehetőségeket a gasztronómiai élvezetekkel tehetik teljessé a látogatók, akik két étterem közül is választhatnak ízlésüknek megfelelően. A fine-dining jellegű, Michelin-tányér ajánlással rendelkező Avalon Ristorante kínálatában prémium steak különlegességeket, olasz fogásokat és nápolyi hagyományok alapján készült pizzákat kóstolhatnak meg a vendégek. A park grill éttermében (The Club Avalon) pedig a nemzetközi és magyar konyha specialitásain kívül halloweeni menüsorral készülnek a séfek.

A gasztronómiai sokszínűség nemcsak a kínálatban szerteágazó, de programok terén is. Míg a Clubban a Groove Sessions esteken minden szombaton dj gondoskodik a hangulatos aláfestő zenéről a vacsora mellé, a Ristorantéban a Live Melodies néven futó zenei programsorozat garantálja a változatos dallamokkal kiegészülő, gitár-, vagy zongorakísérettel előadott, élőzenés vacsoraesteket.