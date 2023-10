- Minden évben meghirdetjük az iskolában a kiállítást. Egy hónappal korábban emlékeztetjük a szülőket rá, akkor már elkezdik gyűjtögetni a hozzávalókat, majd együtt ötletlenek, mit készítsenek belőlük. Egy héten át az iskolában kiállítjuk az összes alkotást, most október 9-től 18-ig tart, ami bárki számára megtekinthető. Jelenleg több mint 200 alkotás gyűlt össze, de az is lehet, hogy a 300-at is elértük már. A gyerekek és a szülők nagyon kreatívak, folyamatosan érkeznek a szebbnél szebb bábok.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.

Őszi kincsek

Ottjártunkkor a Százszorszép Óvoda gyerkőcei jártak a Fazekasban. Ámulva nézték a gesztenyéből, dióból, makkból, almából, készült mókusokat, sündisznókat, baglyokat. De láttunk tökhintót, hintázó majmokat, vagy egy őszi sétát megjelenítő alkotást is.

A Százszorszép ovisai ötleteket is merítettek

Fotó: BNR

Kis művészek

Liza másodikos a Fazekasban. Ő anyukájával együtt dolgozott napokon át.

- Felsőzsolcán lakik a nagymamám, ott gyűjtöttük a faágakat, kaptunk kukoricát is. Anyával együtt a családunkat alkottunk meg ezek felhasználásával.

Liza családja és egy házikó

Fotó: BNR

Anna szintén másodikos a Fazekasban. Ő is az anyukájával és a kistesójával munkálkodott. Tobozokból és flakonból sündisznókat készítettek. Nagyon büszke a mókusra, mely saját keze munkája.

Anna munkája

Fotó: BNR